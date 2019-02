Nad vidinou zvýšení evropských úrokových sazeb během letošního roku se stahují ještě temnější mračna. Zatímco rétorika Evropské centrální banky zůstává stejná, když uvádí, že úroky zůstanou na současných úrovních alespoň do léta 2019, v poslední době se objevily první vlaštovky možné změny. Cítí se ECB zahnaná do úrokového kouta?

Odpovědi ano nasvědčuje hned několik faktorů. Zmínit je možné recesi v Itálii, stagnující Německo potýkající se především s pokulhávajícím segmentem průmyslu, to vše podtržené hrozbou eskalace obchodních válek či stále trvající možností tvrdého brexitu. Že situace není zrovna optimistická, pak naznačuje nejen slabší kurz eura, ale rovněž i zvyšující se zájem o bezpečnější aktiva, v Evropě zejména o německé dluhopisy, kde se například výnos 10letého instrumentu přibližuje k psychologické hranici nula procent.

Nelze se tedy divit, že představitelé ECB začínají trhy pozvolna připravovat na možné změny. Důkazem toho je například hlavní ekonom ECB Peter Praet hovořící o úpravě forward guidance, dojde-li k dalšímu zhoršení evropského ekonomického růstu. V obdobném duchu se vyjádřil i člen Rady guvernérů ECB Benoit Coeuré. Sílící nervozitu podtrhuje rovněž další Praetův příspěvek ohledně brzké debaty o možnosti třetího kola dlouhodobých bankovních půjček v rámci programu TLTRO. To samé téma dříve zmínil i guvernér francouzské centrální banky a člen Rady guvernérů Francois Villeroy de Galhau.

Výčet komentářů nakonec uzavírá viceprezident ECB Luis de Guindos, který tento týden popsal aktuálně probíhající analýzu ekonomického zpomalení eurozóny. Vedle toho uvedl, že ECB disponuje řadou nástrojů, kterými může zasáhnout, a to například právě změnou rétoriky ohledně odhadovaného budoucího směru úrokových sazeb. To vše ale až po důkladné analýze, zdůraznil de Guindos.

Evropská centrální banka již na svém lednovém zasedání vyhodnotila rizika růstu z původní vyrovnanosti směrem dolů, tedy ke zpomalení. Byť stále panuje nejistota ohledně toho, zda jsou faktory těchto vyhlídek spíše krátkodobějšího nebo naopak dlouhodobějšího charakteru, ECB je dle dostupných komentářů připravena jednat. To by měl potvrdit i zápis z lednového zasedání Rady guvernérů, který bude zveřejněn dnes. Zajímavé by mohlo být i zítřejší vystoupení guvernéra Draghiho na boloňské konferenci.

Nejvíce pozornosti se ale bude soustředit na březnové zasedání ECB, na kterém bude zveřejněna nová ekonomická prognóza. I přesto, že například v otázce forward guidance zatím nebyly provedeny žádné změny, trhy již dávno přehodnotily očekávání ohledně prvního zvýšení depozitní sazby. Zatímco ve hře je dle rétoriky ECB jako první možný termín září, trh ho letos pohledem krátkodobé sazby OIS nevidí (nejbližší náznak zvýšení je patrný až v polovině příštího roku).

A podobný názor převažuje i u americké centrální banky. Prognóza Fedu sice stále pracuje s dvěma koly navyšování úroků během letošního roku, trhy s ní však nesouhlasí. A jak se ukázalo ze včera zveřejněného zápisu z lednového zasedání měnového výboru, i někteří jeho členové si nejsou jisti, zda je tento výhled reálný. Dokument potvrdil, že z pohledu centrální banky je namístě opatrný a flexibilní přístup k měnové politice závislý především na příchozích datech z ekonomiky. Vedle toho byla intenzivně diskutována i možnost ukončení procesu osekávání bilance ještě před koncem letošního roku.

Odhad trhů i v případě Fedu pracuje se scénářem nezvyšování sazeb během tohoto roku. Naopak začíná flirtovat s možností jejich snížení na začátku toho příštího. Klíčové je, že Fed Minutes nutně nevyvrátily možnost letošního hiku, což společně s vidinou ukončení kvantitativního utahování lehce podpořilo dolar. Pomoci mohl částečně i komentář amerického prezidenta Trumpa. Ten včera uvedl, že „administrativně zvažuje“ cla na dovoz evropských aut. K jejich zavedení by prý došlo, pokud by s EU nebylo dosaženo obchodní dohody.

Co se týče dnešních dat a událostí, vedle ECB Minutes se dočkáme série ukazatelů PMI segmentu průmyslu a služeb z Evropy a USA. Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1359 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,52 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1288 do 1,1401 EURUSD.*

Koruna má za sebou relativně klidný obchodní den, kdy se její kurz držel v rozmezí zhruba pěti haléřů. Během dnešního rána se drží pod hranicí 25,70 za euro, k čemuž přispěly včerejší komentáře členů bankovní rady České národní banky.

Jako první promluvil Vojtěch Benda. Podle něj je scénář zpevnění koruny stále „velkou otázku“, přičemž pokud by k němu nedošlo, centrální banka by získala prostor pro další zvýšení sazeb. Podobně se vyjádřil i člen bankovní rady Tomáš Holub, který navíc upozornil, že případný hike již na březnovém zasedání ČNB nelze zcela vyloučit.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,65 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,63 až 25,72 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,52 až 22,74 USDCZK.*

