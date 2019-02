Zápis Fedu potvrdil výrazný holubičí obrat

Ve středu večer byl zveřejněn zápis z lednového zasedání (29-30. ledna) měnového výboru Fedu (FOMC), který ponechal sazby beze změny (2,25-2,50 %). Zápis potvrdil jasný holubičí obrat v měnové politice Fedu. Vedení centrální banky fakticky odložilo prosincovou prognózu, která předpokládala další zvyšování sazeb, nově členové měnového výboru nevidí důvod letos dál zvyšovat úrokové sazby. Část vedení Fedu vidí rizika ve směru zpomalení růstu, hlavně kvůli vývoji globální ekonomiky (Evropa, Čína), a jsou také opatrní k dalšímu vývoji inflace.

Zásadním bodem v zápisu je, že ve vedení Fedu panuje široká shoda, že do konce roku by Fed měl ukončit svůj proces snižování bilance. Tento proces Fed nastartoval v říjnu 2017 a v současnosti svoji bilanci snižuje v průměru tempem 50 mld. USD měsíčně. Tento krok by šel vůči původním prohlášením, že snížení bilance bude dlouhodobý a až autonomní proces, který povede k normalizaci bilance Fedu.

Finanční trhy (akce, dluhopisy, dolar, zlato) na zveřejněný zápis výrazně nereagovaly.