V Česku loni stoupla spotřeba i výroba elektřiny

V Česku v loňském roce stoupla spotřeba i výroba elektřiny. Vyplývá to z aktuálních dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tuzemská spotřeba elektřiny podle nich vzrostla meziročně o 0,2 procenta na 73,9 terawatthodiny (TWh). Jde o nejvyšší hodnotu od roku 1981, od kdy jsou údaje k dispozici. Výroba elektřiny v ČR stoupla proti roku 2017 o 1,1 procenta na 88 TWh.



Na tuzemské výrobě elektřiny se podle ERÚ tradičně nejvíce podílely uhelné elektrárny, které k produkci přispěly 45,1 TWh, meziročně o 0,8 procenta méně. Následovala výroba jaderných elektráren, která naopak proti předloňsku stoupla o 5,6 procenta na 29,9 TWh. Například výroba z fotovoltaických elektráren pak vzrostla o 6,6 procenta na 2,3 TWh.



Proti roku 2017 klesl vývoz i dovoz elektřiny z a do Česka. Export se snížil o 9,3 procenta na 25,5 TWh, import pak téměř o čtvrtinu na 11,6 TWh. Ekologické Hnutí Duha upozornilo, že tato čísla však znamenají, že meziročně o necelých sedm procent vzrostl čistý export elektřiny z ČR, tj. přebytek vývozu nad dovozem elektřiny.



Podle programového ředitele hnutí Jiřího Koželouha Česko opět potvrdilo pozici mezi největšími vývozci elektřiny na světě. "Pokud stát rozhýbe stagnující rozvoj obnovitelných zdrojů, můžeme do roku 2030 zavřít všechny uhelné elektrárny a naše elektrizační soustava to zvládne," dodal.



V nadcházejících letech a desetiletích má spotřeba elektřiny podle optimalizovaného scénáře Státní energetické koncepce v Česku růst. Výroba se má pohybovat kolem 90 TWh za rok. Změnit se ale má struktura produkce. Podle nejreálnějšího scénáře koncepce má od druhé poloviny dvacátých let 21. století pocházet nejvíce elektřiny namísto z uhlí z jaderných zdrojů.

Výroba a spotřeba elektřiny v ČR (v terawatthodinách) (v terawatthodinách) Rok Výroba Spotřeba 2008 83,52 72,05 2009 82,25 68,61 2010 85,91 70,96 2011 87,56 70,52 2012 87,57 70,45 2013 87,07 70,18 2014 86,00 69,62 2015 83,89 71,01 2016 83,30 72,42 2017 87,04 73,82 2018 88,00 73,94

Zdroj: ERÚ