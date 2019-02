Čtvrteční obchodní seance 21. 2. 2019

Čtvrtek 21. 2. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,24 %), S&P500 (+0,18 %) a NASDAQ (+0,03 %).

Evropa: DAX (+0,82 %), FTSE 100 (+0,69 %), CAC40 (+0,69 %).

Čína: Hang Seng (+0,31 %), Shanghai Comp. (-0,34 %), CSI 300 (-0,27 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,15 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Indexy spotřebitelských cen CPI (leden)

DE/EUR: (9:30/10:00) – Markit PMI (únor)

ECB: (13:30) – Zápis z posledního zasedání ECB

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:30) – Objednávky zboží dl. spotřeby, Phil. FED index

USA: (15:45) – Markit PMI (únor)

USA: (16:00) – Prodeje existujících domů (leden)

----------------------------------------------------------

/CL: (středa) – Týdenní změna zásob ropy dle API: +1,260 M, min. -0,998 M

/CL: (17:00) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +3,080 M, min. +3,633 M

----------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -162 mld., min. -78 mld.

----------------------------------------------------------

Středeční zámořská seance se na hlavních amerických indexech nesla v optimistickém duchu. Z tradičních fundamentů zaujal hlavně zápis z minulého zasedání Fedu, ze kterého vyplynulo, že Fed zaujal spíše holubičí pozice a s dalším utahováním měnové politiky nehodlá nijak pospíchat.

Výhled amerického a zahraničního ekonomického růstu je pro rok 2019 slabší. Opatrný a flexibilní přístup k měnové politice je proto namístě, což – už jen vzhledem k přísnějším měnovým podmínkám – zahrnuje i debatu o konci tzv. kvantitativního utahování, uvedla americká centrální banka. Fed již letos nevidí dvojí zvýšení sazeb jako dříve a vyzývá k opatrnosti před dalšími kroky.

O možných zárukách, které by daly oběma stranám britského odchodu z EU odpovídající právní jistotu a podtrhly dočasný charakter takzvané irské pojistky, včera večer v Bruselu diskutovali britská premiérka Theresa May a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Po schůzce to uvedli ve společném prohlášení s tím, že rozhovory byly konstruktivní a vyjednávací týmy by možnosti měly dál projednávat. Dohodli se také na dalším setkání ještě před koncem měsíce. Spojené státy zavedou cla na dovoz evropských automobilů v případě, že se jim nepodaří dosáhnout obchodní dohody s Evropskou unií. Po jednání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem to prohlásil americký prezident Donald Trump. Novinářům v Bílém domě řekl, že cla na dovoz aut jsou „něčím, co administrativa zvažuje“.

Čtvrteční seance bude na nové makro zatím v tomto týdnu nejbohatší. Dnes bude publikován také zápis z minulého zasedání ECB. Lze očekávat podobný výstup jako u Fedu, jelikož ekonomické vyhlídky byly směrem dolů revidovány i ze strany ekonomů z ECB. Prezident Draghi se tak v rámci svého mandátu, který mu končí v závěru října, zvýšení sazeb zřejmě nedočká.