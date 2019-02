Benda i Holub vidí v případě neposilující koruny prostor pro vyšší sazby (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejším zveřejnění zápisu z lednového jednání FOMC se dnes dozvíme více o tom, proč byli na posledním jednání opatrní i evropští centrální bankéři (detailněji jsme o tom psali zde: http://bit.ly/2ttddGL). Radost by jim ale mohla udělat dnešní série předběžných únorových PMI naznačující, že aktivita v průmyslovém sektoru i sektoru služeb se odrazila ode dna. Z regionu se dočkáme solidních polských maloobchodních tržeb za leden.

Únorové PMI potvrdí, že lokální dno je v eurozóně za námi

Předběžné hodnoty únorových PMI za eurozónu by měly po delší době vykázat zlepšení v obou svých sektorech – průmyslu i službách. I tak ale zůstanou z historické perspektivy pod dlouhodobým průměrem. Výsledek kompozitního indikátoru v námi očekávané výši 51,8 bodu by byl konzistentní s mezičtvrtletní dynamikou HDP eurozóny ve výši 0,3 %. Únorová data by tak měla ukončit slabost čísel trvající během Q4 18 i ledna. Za tou stály jak tenze v globálním obchodě, tak i faktory specifické pro jednotlivé země – přerušení výroby v německém automobilovém sektoru, politická nestabilita v Itálii či nepokoje ve Francii.

Euro zisky dlouho neudrželo

Včerejší zveřejnění zápisu z posledního jednání FOMC vedlo pouze k dočasně zvýšené volatilitě a krátkému vystřelení kurzu k 1,137 USD/EUR. Během dnešní asijské seance se kurz držel opět pod 1,135 USD/EUR, jak jako tomu bylo po převážnou většinu včerejšího dne. Většina členů FOMC vnímá rizika na straně nižšího růstu, více holubičí je i pokud jde o očekávaný vývoj inflace. FOMC se též shoduje na tom, že redukce bilance centrální banky o 4 bil. USD by měla být zrealizována do konce roku. Mnoho členů FOMC pak vyjádřila nesouhlas s prosincovou prognózou letošního dvojího zvýšení sazeb, když padaly otázky, jestli vůbec bude nutné sazby zvýšit. Jak jsme mimo jiné avizovali v reportu zde http://bit.ly/2ttddGL, podle nás již zvýšení dolarových sazeb letos nepřijde a jejich další pohyb bude směrem dolů. Ve finále ale trhy nevyhodnotily celkové vyznění tak holubičí, jak se obávaly.

Dobrá nálada polských domácností se na maloobchodních tržbách příznivě projeví

Po slabém prosinci předpokládáme, že první měsíc nového roku byl ve znamení zvýšených útrat polských domácností. Ukazuje na to především vzestup tamní spotřebitelské důvěry, další růst mezd a stabilní ceny energií pro polské domácnosti. Dílčí indikátory naznačují vyšší prodeje zejména potravin a automobilů.

Výsledek polského průmyslu za leden je příslibem i pro česká data

Po úterním posílení pod hladinu 25,70 CZK/EUR se včera kurz pod touto hladinou stabilizoval. Ovšem stejně jako včera byl i dnes na trhu minimální zájem o obchodování. Bez výraznějšího pohybu byl včera i kurz maďarského forintu. Jedinou měnou regionu, která oslabila, byl polský zlotý se ztrátou zhruba třetiny procenta. A to navzdory příjemnému překvapení, které přinesla lednová data tamní průmyslové produkce. Ta jsou zároveň příslibem pro to, že pravou nohou vstoupili do nového roku i čeští průmyslníci.

Své silnější úrovně by si dnes koruna mohla udržet. Včera promluvili dva centrální bankéři, Vojtěch Benda a Tomáš Holub. V.Benda na našem semináři organizovaném ve spolupráci s Francouzko-českou obchodní komorou vyjádřil pochybnosti, zda se naplní scénář posilující koruny, jak centrální banka ve své prognóze předpokládá. Neposilující koruna by pak podle něj vytvořila prostor pro zvýšení úrokových sazeb. T. Holub ve svém televizním vystoupení v podstatě uvedl to samé a nevyloučil, že by ke zvýšení sazeb mohlo dojít již na březnovém zasedání. My pro letošek vidíme prostor pro dvojí zvýšení sazeb (květen, srpen) s tím, že také vnímáme zvyšující se pravděpodobnost, že by k tomuto kroku mohla ČNB přistoupit již v březnu. Rozhodne koruna a únorová inflační data.