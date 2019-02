Výsledek polského průmyslu za leden je příslibem i pro česká data (Komentář)

Po včerejším posílení pod hladinu 25,70 CZK/EUR se dnes kurz pod touto hladinou stabilizoval. Ovšem stejně jako včera byl i dnes na trhu minimální zájem o obchodování. Bez výraznějšího pohybu dnes byl i kurz maďarského forintu. Jedinou měnou regionu, která oslabila, byl polský zlotý se ztrátou zhruba třetiny procenta. A to navzdory příjemnému překvapení, které přinesla lednová data tamní průmyslové produkce. Ta jsou zároveň příslibem pro to, že pravou nohou vstoupili do nového roku i čeští průmyslníci.