Toshiba Memory by letos v září mohla vstoupit na burzu

Japonský výrobce čipů Toshiba Memory by mohl letos v září vstoupit na burzu. Nabídka akcií firmy, která je druhým největším výrobcem paměťových čipů NAND na světě, by mohla být letošní největší v Japonsku. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje.



Majitelem Toshiba Memory je konsorcium vedené americkou soukromou investiční firmou Bain Capital, které dokončilo její koupi za 18 miliard USD (407,6 miliardy Kč) loni. Podle zdrojů Bain Capital pověřil firmy Nomura a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley realizací primární nabídky.





Bain Capital již při nákupu firmy uvedl, že by rád do tří let uskutečnil primární nabídku. Ve firmě nebyl k zastižení nikdo, kdo by plány na vstup na burzu komentoval. Banky Nomura a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley se ke zprávě odmítly vyjádřit. Mluvčí Toshiba Memory uvedl, že plán na vstup na burzu do tří let od akvizice se nezměnil, primární nabídka by se měla uskutečnit ve vhodnou dobu a firma se na ní připravuje.V Toshiba Memory vlastní stále podíl 40 procent také původní majitel, japonská firma Toshiba. Součástí konsorcia je pak jihokorejský výrobce čipů SK Hynix a skupina amerických technologických firem.V rámci přípravy na vstup na burzu Toshiba Memory zřejmě odkoupí prioritní akcie za 400 miliard jenů (81,8 miliardy Kč ), které v současnosti vlastní americké technologické firmy Apple , Dell, Seagate a Kingston, uvedly zdroje. Usiluje také o refinancování svého dluhu 600 miliard JPY Toshiba byla nucena prodat svoji ceněnou divizi paměťových čipů, aby získala peníze na pokrytí finančních ztrát způsobených bankrotem americké jaderné divize Westinghouse. Paměťové čipy NAND se používají v chytrých telefonech a serverech pro uchování dat.