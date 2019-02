Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Shrnutí:

Tento týden byl pro krypto zatím docela úspěšný. Hlavní kryptoměny v pondělí silně rostly, když ta největší - BTC - vystoupala o 250 dolarů. Některé kryptoměny, včetně Bitcoinu, Etherea a dalších, pak dosáhly na své měsíční maxima. Úterní seance již tak silná nebyla, ale i tak přinesla mírné zisky. Co se středeční seance týká, ta se zatím nese také ve spíše poklidném duchu. Podle CoinMarketCap se tržní kapitalizace kryptoměn pohybuje lehce nad 134 mld. USD, zatímco podíl BTC na celé kapitalizaci dosahuje 51,9 %.

Bitcoin (BITCOIN na xStation5) se prozatím stabilizoval a během středeční seance se pohybuje v nevýrazném bočním trendu. Zdroj: xStation5

Elon Musk ocenil Bitcoin

Šéf automobilky Tesla a SpaceX Elon Musk patří do skupiny lidí, jejichž komentáře média často bedlivě sledují.Tentokrát se Musk zaměřil na kryptoměny a v ARK investičním podcastu uvedl, že má Bitcoin skvělou strukturu. Co více, Musk uvedl, že jsou papírové fiat peníze na odchodu a krypto je pro účel peněžních transferů mnohem vhodnější. Musk ale zároveň vyloučil, že se se svými společnostmi zapojí do rozvoje či využívání kryptoměn. Za připomenutí možná stojí, že se nejedná o první komentář Muska na téma kryptoměn. Musk se už v minulosti o kryptu vyjádřil pozitivně na například na svém Twitteru.

Středeční seance zatím na Ethereu (ETHEREUM na xStation5) není nijak aktivní v porovnání s předchozími dny. Kryptoměna se tak drží lehce pod 144 USD. Zdroj: xStation5

Jihokorejský fond může investovat do blockchain technologie

Zástupci jihokorejského hlavního města Soul, v pondělí oznámili, že jejich startup fond, který začal působit v minulém roce, bude investovat do firem pohybujících se v odvětví blockchainu. Uvedl to server CoinDesk, podle kterého fond bude hledat možnosti investice v nejbližších měsících pomocí Serie A financování. Fond bude mít celkově k dispozici do roku 2022 prostředky v objemu 1 mld.dolarů a blockchain je jednou z 23 technologií, na kterou se tento investiční fond bude zaměřovat.