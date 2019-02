HBR: Čtyři způsoby, jak efektivně ničit svoji firmu

Řada korporátních skandálů posledních let se dá považovat za příklady toho, jaké škody ve firmě napáchá rozšiřování kultury lží a podvodů. Ron Carucci na stránkách Harvard Business Review tvrdí, že sem patří i skandály firem jako Volkswagen a Wells Fargo. Podle jeho názoru jsou jejich příčinou systematické faktory, které ovlivňují to, zda jsou lidé v dané společnosti zvyklí mluvit pravdu, nebo naopak lhát a podvádět. Opírá se o vlastní výzkum, který potvrzuje, že rozhodující je v těchto případech vnitřní kultura dané organizace.



Carucci tvrdí, že k problémům vedou zejména čtyři základní skupiny faktorů a první z nich souvisí s tím, jak je v souladu proklamovaná strategie a vize firmy na straně jedné a skutečnost, kterou vnímají zaměstnanci firmy, na straně druhé. Pokud lidé cítí, že priority se mění z týdne na týden, nikdo nechce přiznat problémy a neexistuje jasné vedení, jde o živnou půdu pro lži a podvádění. Carucci ale dodává, že i malé pozitivní změny v tomto případě přinášejí velké ovoce a i mírné zlepšení strategie a vize a jejich provázání s chodem společnosti vede ke znatelnému zlepšení kultury a vztahu k pravdomluvnosti.



Druhá skupina problémů se dá nazvat nespravedlivým systémem odpovědnosti. Jeden z lidí, kteří byli v rámci výzkumu dotazování na vlastní pracovní prostředí, jej popsal slovy: „Vůbec nevím, proč se tak dřu. Můj nadřízený nemá ani ponětí, co dělám. Na konci roku jen vyplním formulář a on ho podepíše a pošle do oddělení lidských zdrojů.“ Carucci se domnívá, že právě takový systém podporuje v lidech skrývání všech chyb, které udělali, a nadhodnocování svých úspěchů. Čím nižší je vnímaná férovost uvnitř organizace, o to větší je ochota zaměstnanců sabotovat její chod neetickým chováním.Třetím bodem je slabý management firem a absence procesu, který by vedení společnosti nutil k diskusím nad vážnými a problematickými tématy. V takovém prostředí se pravda často zamete pod koberec, bují pomluvy a dohady. Meetingy jsou vnímány jako ztráta času. A čtvrtá skupina faktorů se točí kolem bariér kladených vzájemné spolupráci. Pokud namísto nich panuje vnitřní rivalita, dochází k fragmentaci společnosti, kde spolu soupeří jednotlivé divize a každá se snaží dokázat, že právě ona má pravdu. Každý, kdo stojí mimo tým, je vnímán jako nepřítel, se kterým je třeba bojovat.Popsané faktory jsou kumulativní povahy, živí se navzájem a všechny dohromady prudce zvyšují pravděpodobnost korporátní katastrofy. Carucci tvrdí, že vše lze ale změnit tím, že se vedení firmy zaměří právě na problematické oblasti a vytvoří kulturu, ve které se cení pravdomluvnost jak mezi zaměstnanci, tak vůči klientům.Zdroj: Harvard Business Review