Rally byla fajn, ale investoři opět podceňují některá rizika

Investiční společnost Schwab tvrdí, že americké akcie se ještě nedávno pohybovaly na přeprodaných úrovních, protože hodnotily pravděpodobnost recese jako příliš vysokou. Jenže „část poklesů z minulého roku byla opodstatněná, protože ekonomický růst zpomaluje, zůstává nejistota v oblasti mezinárodního obchodu, v USA přetrvává vládní dysfunkce a korporátní sentiment se zhoršuje“, dodává Schwab. Jeho analytici pak tvrdí, že akcie pravděpodobně neklesnou znovu na dno, které otestovaly v závěru minulého roku, v případě, že „recese zůstane tématem roku 2020“. Nicméně určitá slabost trhu se čekat dá. Nové dno pak trh může testovat zejména v případě, že poroste pravděpodobnost recese v letošním roce, nebo nebude dosaženo obchodní dohody.



Ekonomický růst v USA zůstává v kladných číslech, nicméně se na něm projevuje utažení finančních podmínek, ke kterému došlo v minulém roce. A také zpomalující globální růst a útlum „zvířecích pudů“, který vyvolaly obchodní spory a uzavření vlády v USA. Útlum je znatelný i na ziskovosti obchodovaných společností včetně výhledu pro letošní rok. Pro první čtvrtletí se čeká mírný pokles zisků, v následujících čtvrtletích pak jednociferné růsty. To znamená, že současné valuace nejsou výrazně atraktivní.



Schwab ovšem dodává, že celkový obrázek nelze hodnotit jen negativně. Například trh práce zůstává silný, zlepšuje se růst mezd. Každopádně je třeba mít se na pozoru před přílišným optimismem, co se týče možné obchodní dohody mezi USA a Čínou, a na stole je stále i možné zavedení cel na automobily z Evropy. Rally, která se dostavila letošní rok, byla také částečně odrazem změn na straně centrální banky. Takový posun je podle Schwabu vítán, ale je dobré mít na paměti, proč přišel. Je to totiž rozdíl, zda Fed reaguje na to, že sazby leží blízko sazeb neutrálních, nebo se obává vývoje v americké a světové ekonomice. Navíc nelze ignorovat napjatý trh práce. Pokud by se růst mezd začal projevovat v širší ekonomice, Fed by možná musel zvednout sazby až nad jejich neutrální úroveň. Toto riziko investoři podle Schwabu stále podceňují.



Trhům se tedy ulevilo a některé překážky se změnily ve faktory, které působí pozitivně. Patří sem především zmíněná změna v postoji Fedu či konec období uzavřené vlády. Stále ale čelíme některým rizikům včetně „technické překoupenosti trhu“ a posunu sentimentu k opětovnému značnému optimismu. Investoři by se podle Schwabu měli držet své dlouhodobé alokace, měli by využívat volatilitu k tomu, aby ji udržovali na cílové úrovni, a jejich portfolia by měla být diverzifikována napříč řadou investičních aktiv.



Zdroj: Schwab