Obnovujeme pokrytí CETV s doporučením AKUMULOVAT

Analytici Patria Finance obnovili analytické pokrytí akcií mediální skupiny Central European Media Enterprises ( CETV ). I když jsme vzhledem k nepříznivým podmínkám na trhu poněkud pesimističtí ohledně výhledu společnosti, stále považujeme současnou tržní cenu za příliš nízkou. CETV působí ve velmi ziskovém odvětví a podařilo se jí působivě snížit dluh, což jí opět umožňuje dosahovat pozitivních výsledků.Patria Finance na titulu CETV stanovuje investiční doporučení „akumulovat“ s cílovou cenou 3,7 USD CETV se nyní veze na vlně pozitivního makroekonomického prostředí, avšak prognózy HDP pro trhy, na nichž působí, směřují ke zpomalení, a to i v případě, že v regionu nedojde k recesi.Celkové výdaje na reklamu by měly stále růst, nicméně klíčový reklamní segment pro společnost CETV - Televize - pravděpodobně pomalu ztratí tržní podíl konvergencí k západním trhům, kde má televize nižší podíl. Proto, zatímco celkový reklamní koláč může růst, podíl CETV na tomto koláči pravděpodobně klesne.Skutečností je, že CETV ztrácí sledovanost na všech trzích kromě Bulharska a Slovinska, a to jak v běžných, tak v prémiových časových segmentech.Tržní podmínky pro televizní reklamu by se měly zhoršovat pomalým tempem, takže by CETV měla mít dostatek času na úpravu svého obchodního modelu k jiným zdrojům příjmu.Vedení CETV už nyní potvrdilo záměr soustředit se větší mírou na produkci televizního obsahu, čímž diverzifikuje příjmy z reklamy.Stanovená cílová cena 83 Kč /3,7 USD představuje 8,5% růstový potenciál vůči současné tržní ceně titulu.Cílová cena 83 Kč , nebo 3,7 USD , představuje 8,5% potenciál ke zhodnocení oproti současné ceně.