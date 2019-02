BigBoard: Ústavní soud zamítl stížnost na odstranění billboardů od dálnic

Ústavní soud včera odmítl stížnost skupiny senátorů, kteří požadovali zrušení části zákona, jenž zakázal billboardy do 250 m od dálnic a do 50 m silnic první třídy. Zákon byl přijat v r. 2012 a jeho součástí byl pětiletý odklad účinnosti, kdy byly billboardy stále povoleny. Podle Ústavního soudu je zákaz billboardů z důvodu bezpečnosti legitimní, a to včetně pětiletého odkladu.

Hodnota billboardů u dálnic byla v účetnictví BigBoardu již odepsána zrychlenými odpisy a společnost na těchto billboardech již od loňska neprovozovala reklamu. Podle Práva již společnost všechny své zasažené billboardy odstranila. Pokud by BigBoard musel dodatečné nosiče ještě odstraňovat, činil by tak na vlastní náklady, avšak to by bylo pravděpodobně kompenzováno vrácením nájemného, které BigBoard platil Ředitelství silnic a dálnic i po začátku zákazu.

Jsme proto názoru, že dopad rozhodnutí soudu na hospodaření BigBoardu bude minimální. Zanikla však šance (byť malá), že by zákon o zákazu mohl být zrušen či zmírněn. Zprávu proto hodnotíme jako mírně negativní.