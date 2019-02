Zájem o hypotéky prudce klesl. Lidem se nelíbí rostoucí úrokové sazby a vysoká cena nemovitostí

„Lidé z větších měst musí vynakládat zhruba 3 průměrné mzdy, aby si mohli pořídit jeden metr čtvereční v novém bytě. Vysoké ceny nemovitostí jsou navíc umocňovány rostoucími úrokovými sazbami na hypotékách. Mnozí lidé proto o nákup nemovitostí ztratili zájem a vyčkávají na výhodnější podmínky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



„Rozdíly v nabídkách hypotečních úvěrů jsou mezi jednotlivými finančními institucemi veliké a úrokové sazby se mohou výrazně lišit. U průměrné výše hypotéky na 20 let se přitom růst úrokové sazby o 1 procentní bod projeví zvýšením měsíční splátky o více než 1 000 korun,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



V prvním měsíci letošního roku lidé uzavřeli 4 764 hypotečních úvěrů, což je nejméně za posledních 5 let. Přestože průměrná výše hypoték kvůli rostoucím cenám nemovitostí narůstá, celkový objem hypotečních úvěrů uzavřených v lednu 2019 dosahoval výše 10,93 miliardy korun, což je nejméně od února 2014.



Slabá čísla z hypotečního trhu jsou zapříčiněna rostoucími úrokovými sazbami, které prodražují splácení hypoték a tím odrazují nové klienty. Hypotečnímu trhu nepomáhají ani zprávy o zpomalování české ekonomiky. Přestože se makroekonomická data zhoršují, ceny nemovitostí zůstávají na velmi vysokých úrovních nebo dokonce rostou. Lidé proto odkládají nákup nemovitostí na pozdější dobu a čekají, až se ekonomická situace zlepší nebo se sníží ceny nemovitostí.



Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech v lednu dosáhla úrovně 3,00 procenta. Oproti prosinci loňského roku byl zaznamenán růst o 9 bazických bodů. Růst úrokových sazeb na hypotékách stále reaguje na rychlé zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou v průběhu roku 2018. V letošním roce by centrální banka měla zvyšovat úrokové sazby v ekonomice maximálně dvakrát, co by mělo vést k postupnému zpomalování růstu úrokových sazeb na hypotékách. Finanční instituce se navíc budou předhánět v akčních nabídkách, aby na prudce klesajícím trhu s hypotékami neztratily příliš velký podíl.