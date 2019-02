Poslední superúplněk do roku 2026

V úterý nastal superúplněk, jaký budeme moci vidět na obloze znovu až před Vánocemi v roce 2026. Měsíc byl takzvaně v přízemí, tedy nejblíž zemskému povrchu. A ať prý chceme nebo ne, měsíc ovlivňuje i lidské chování a nálady. Podle numerologů bylo v úterý navíc i zcela mimořádné datum.

Dokonalého kruhu dosáhl měsíc v 16:53, jenže to ještě nebyl na našem území pozorovatelný. Na východě se na obzoru vyloupl až v 17:11. A znovu z naší oblohy zmizel ve středu v sedm ráno. "Je zajímavý tím, že je v přízemí, takže je nejblíže Zemi - 356 tisíc kilometrů. Zatímco když je nejdál, je to 406 tisíc kilometrů," vysvětlil Luděk Dlabola z královéhradecké hvězdárny.

Tím že je měsíc blíž, jeví se o 14 % větší než jindy a září prý dokonce o 30 % jasněji. Úterní superúplněk je nazýván také sněžným nebo vraním a prý má léčivé účinky.

S blížícím se jarem mají lidé málo energie. Traduje se, že pokud se za sněžného úplňku obklopí červenou barvou, organizmus tato teplá barva prohřeje a získá energii. Pokud naopak člověk potřebuje uklidnit, ideální je prý barva modrá.

Zdálo by se, že podobné rituály spíš spadají do oblasti nadpřirozena. Jenže vliv úplňku na lidský organizmus nezlehčují ani psychologové. "Měsíc působí na zemskou kůru, na vodstva v oceánech, tak na lidskou psychiku. Lidé jsou podrážděnější nebo naopak v depresích, nespí, mají změny nálad," tvrdí psycholog Jan Lašek.

Jak už to bývá, populace je rozdělená na dva tábory. Na ty, co pro ně úplněk znamená jistotu špatného spaní, a pak na ty, co úplněk neregistrují vůbec. Známý klub skeptiků Sisyfos má na úplněk také zcela jasný názor - samozřejmě skeptický. "Bylo provedeno několik studií a zdá se, že ten vliv je natolik malý, že to nemá žádný vliv na chování a nálady člověka během dne," tvrdí předseda klubu Jaromír Šrámek.

A sílu sněžného superúplňku podle některých astrologů umocňuje i úterní magické datum: 19.2.2019. Jisté je, že kulatý měsíc tak blízko zemi bude znovu k vidění až za sedm let - před Vánocemi 2026.