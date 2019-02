Rodinné finance: Společný účet nebo každý zvlášť?

Bojíte se ztráty finanční nezávislosti? V páru můžete spíš ušetřit.

Finance a společný rozpočet jsou obzvláště citlivým tématem. Ačkoli ve vás toto téma může vyvolávat obavy třeba ze ztráty nezávislosti, změny v této oblasti můžou být hlavně pozitivní. Stačí být v obraze a znát všechny možnosti.



Společný účet ušetří konflikty

Na začátku každého společného bydlení určitě stojí debata o tom, jak budete hradit běžné výdaje domácnosti. Variant, jak ve společné domácnosti hospodařit, je mnoho. Společný účet, ze kterého se hradí nájem, služby a potraviny a mají k němu přístup oba partneři, je důvěryhodným a transparentním nástrojem pro oba. Zároveň si můžete zachovat částečnou finanční nezávislost, když se dohodnete předem na částce či podílu, který budete na účet posílat. Tak zabráníte mnohým zbytečným dohodám o tom, že někdo platí více nebo že někdo zapomněl zaplatit energie.

Ohlídejte si podmínky

Důležité je brát v potaz, že každá banka má sdílení přístupu více osob k jednomu účtu nastaveno jinak. Každý by měl přesně vědět, do jaké míry mu účet říká „pane“. V situaci, kdy je jeden z partnerů např. dlouhodobě nemocný a nemá přístup k účtu, je pro druhého partnera velmi nepříjemné, pokud zjistí, že má omezená práva k účtu, na kterém jsou všechny rodinné finance.

Staré sólové účty? Proč si je nenechat



Každý z partnerů do vztahu většinou přichází se svým soukromým účtem. Společné výdaje se však nejlépe spravují na jednom účtu, který používají oba partneři. Tím se v páru neztratí základní přehled o aktuálním stavu rodinných financí a snáze se dají dlouhodobě plánovat větší výdaje. Přesto se nemusíte vzdávat ani vlastního soukromého účtu. I v páru má každý nárok na soukromí. Výpis z účtu prozradí každý detail našeho života. Ani v páru nemusíme odhalovat všechno, proto své opodstatnění mají i účty soukromé. Pokud jeden z páru rád utrácí, zatímco druhý raději šetří na své koníčky, je často vhodnější ponechat si i soukromé účty.



Pokud se vám nechce vydávat příliš za běžné poplatky, vyberte si prostě lepší účet, klidně za cenu přechodu k jiné bance. „Většina bank nabízí účty, které jsou zdarma. Vždy však od své banky chtějte ještě něco navíc. U rodinných financí se dvojnásobně vyplatí sledovat, jestli je používání účtu spojeno s různými výhodami – např. výhodnější úrok na spořicím účtu nebo levnější úroky při čerpání kontokorentu, pokud potřebujete okamžitou finanční rezervu,“ upozorňuje Gabriela Brůhová ze Sberbank.







Staré půjčky do rodiny nepatří



Vyčerpaný kontokorent, aktivní kreditní karta, různé druhy splátkových karet, staré spotřebitelské půjčky. I s tím často oba partneři přichází do manželství. Všechny tyto půjčky členů blízké rodiny se dají sloučit do jedné výhodnější a mnohem levnější. „Díky tzv. partnerské konsolidaci mají páry žijící ve společné domácnosti možnost sloučit všechny půjčky obou partnerů do jedné, a získat tak nižší úrok i měsíční splátku,“ říká Cyril Křůpala ze společnosti Cofidis. Slučování nebo nahrazení stávající půjčky novou půjčkou se stalo poslední dobou velkým hitem mnoha bank. A není divu, ročně se tak dá ušetřit významná částka.



Tip: Kromě společných půjček projděte také další vaše smlouvy, například ty u mobilních operátorů. I zde se lze setkat s výhodnými balíčky pro partnery či celé rodiny a výrazně ušetřit.

Společná hypotéka není časovaná bomba



Společný domov většina párů považuje za základ partnerského života. Investice do nemovitosti představuje také jednu z nejvíce bezpečných a oblíbených možností, jak vytvořit trvalý společný majetek. Díky partnerství se vám otevírá široké spektrum příležitostí, a některé finanční instituce dokonce nabízejí speciální zvýhodněné produkty jako je Partnerská nebo Novomanželská půjčka, které jsou určené přímo pro páry či novomanžele.

Zároveň se jedná o závazek na několik desítek let, kdy může dojít k nečekaným událostem. Není třeba se obávat, většina situací se dá vyřešit. Např. v případě rozchodu existuje několik variant řešení, z nichž si lze vybrat tu nejlépe vyhovující. „Po rozchodu si společnou hypotéku můžete buď ponechat, splácet dál společně, nemovitost pronajímat a o zisk se dělit. Nebo si jeden z bývalého páru hypotéku a nemovitost ponechá a druhého vyplatí, třetí možností je prodej nemovitosti a následné splacení hypotéky z výnosu prodeje,“ stručně shrnuje obvyklé možnosti Vojtěch Batěk ze Sberbank.



O financích otevřeně

Ať už se rozhodnete pro úpravu domácího rozpočtu za pomoci finančních produktů nebo dáváte přednost průběžné dohodě o běžných výdajích a střádání do prasátka, buďte ve vztahu vždy otevření a o penězích komunikujte jasně. Pamatujte, že základem každého partnerství je důvěra, bez které se neobejde ani rozhodování a nakládání se společnými penězi.

Pokud do manželství vstupujete s výrazně větším majetkem a také v budoucnosti očekáváte výrazně vyšší příjmy než váš partner, a v případě rozvodu se o ně nechcete s partnerem dělit, neváhejte uzavřít předmanželskou smlouvu. Předmanželskou smlouvu lze sestavit tak, že veškerý majetek, který si za své peníze pořídil nebo pořídí jeden z partnerů, je pouze jeho vlastnictvím a nespadá do společného jmění manželů. Platí to ale i naopak. Do společného jmění manželů totiž patří i dluhy. Často bývá po rozvodu šokem, že dluhy musí splácet oba bývalí partneři i po rozvodu. Pokud má jeden partner dluhy a v budoucnosti plánuje přijmout další závazky, může druhého partnera před těmito dluhy ochránit právě předmanželská smlouva.