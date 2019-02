Wall Street zakončila v zeleném, Walmart +2 %

Americké akciové trhy uzavřely dnešní obchodní den v zelených číslech, když posílily o několik desetin nad páteční závěr. Konkrétně index S&P 500 po včerejším svátku zpevnil o 0,20 % na 2779 bodů a stále se pohybuje nad úrovní 200denního průměru. Investoři tak vyčkávají jakým směrem se posune jednání mezi USA a Čínou o obchodní dohodě.

Pozornost mířila ale i na pokračující výsledkovou sezónu, kdy svá čísla představil Walmart. Jeho akcie přidaly 2,2 %, tedy nejvíce z celého indexu Dow Jones poté, co firma zaznamenala nejlepší vánoční tržby za posledních deset let. Pozitivně pak zapůsobila čísla z internetového prodeje, kde se letos očekává 35% nárůst. Výrazně rostly i akcie Freeport-McMoran se ziskem 6,5 %, což je reakce na vylepšené doporučení od Citi. Její analytici radí akcie kupovat s cílovou cenou 16 USD. Akcie Fordu posílily o 3,3 % díky oznámení, že automobilka ukončí výrobu nákladních automobilů v jižní Africe s cílem vrátit se v tomto regionu do zisku.

Pod tlak se naopak dostala Electronic Arts. Akcie společnosti odepsaly 3,6 % poté, co první recenze nové hry Anthem byly negativní.

Index Dow Jones dnes přidal 0,03 %, S&P 500 0,15 % a Nasdaq 0,19 %.