Dominance Tesly padne, vstanou noví bojovníci a zima je otestuje všechny

Morgan Stanley nedávno přišel s tvrzením, že dominantní pozice Tesly na trhu elektromobilů je neudržitelná. Minulý týden pak ta samá banka uvedla, že jak Tesla, tak společnost, která by jí mohla nejvíce ohrozit, jsou velkým rizikem pro celý Detroit. Já sám tu občas zmiňuji, že právě dynamika odvětví, a zejména intenzita konkurence, jsou tím hlavním faktorem, který bude v delším období ovlivňovat finanční výsledky a ceny akcií automobilek (pokud předpokládáme zhruba standardní makroekonomický vývoj). V konečném důsledku tu pak hovoříme o (ne)udržitelných konkurenčních výhodách, bariérách vstupu. A o čem konkrétně hovořil Morgan Stanley?



Analytici banky tvrdí, že velkým vyzyvatelem Tesly, která nyní podle odhadů drží v USA asi 80 % tržní podíl, by mohla být společnost Rivian. Na tu jsem tady poukazoval před několika měsíci a pro připomenutí - její eso v rukávu vypadá následovně:







Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Celá teze je tedy jednoduchá: V USA úspěch automobilek do značné míry stojí a padá s tím, jak si daná automobilka vede na poli pick-up trucků. Pokud zde bude Rivian skutečně úspěšný, může ukousnout značný podíl z celého trhu a stává se i významným konkurentem Tesly. A to nejen na výstupní straně výrobně prodejní vertikály, i na její straně vstupní. Tedy v soupeření o lidi, talent, inovace, či dokonce kapitál. Truck R1T od Rivianu by pak konkrétně měl mít dojezd 400 mil, pohon všech kol u něj zajišťují čtyři elektromotory a vůz by měl být schopen dosáhnout zrychlení na 60 mil za hodinu během 3 sekund. Rivian k tomu hodlá představit své vlastní SUV.Připomeňme si, že CEO Tesly Elon Musk již dříve uvedl, že jeho společnost by mohla představit svůj truck v létě. Není tak divu, že Morgan Stanley před několika dny přišel s další analýzou, ve které tvrdí, že tyto plány Rivianu a Tesly by mohly být vážným problémem pro celý Detroit – tedy tradiční automobilky v USA a jejich (truckové) modelové řady. Tvrdí to analytik banky Adam Jonas, který podle CNBC byl jedním z prvních, kdo „správně pochopil rozsah změn, které na trh přináší Tesla“. Nyní dokonce říká, že v oblasti elektromobility budou mít navrch společnosti, které začínají od nuly na nově vznikajících platformách. Tedy ne strategie, která se snaží využít tradičních technologií a na ně naroubovává „elektriku“. Jinak řečeno, Rivian a Tesla by podle této teze měly dlouhodobější konkurenční výhodu před Detroitem a spol.Ohledně Rivianu je dobré zmínit i to, že do něj údajně vložily peníze společnosti GM a Amazon . GM by to podle některých spekulací mohlo pomoci ve vývoji a výrobě vlastních trucků, respektive v převodu těch stávající na elektromotory. Mimochodem Morgan Stanley hodnotí tah GM na elektrickou bránu hodně pozitivně. A o co jde Amazonu? Podle jiných úvah firmu zajímá „skateboardová“ platforma, na které stojí R1T. Ta by totiž měla být využitelná i pro jiné typy vozů, včetně dodávek. A u této společnosti budí zájem kvůli logistice.Na závěr si dovolím krátký návrat k mému příspěvku z minulého týdne, kde jsem se věnoval problematice dojezdu elektromobilů v zimě. Následující graf ukazuje reálný dojezd Modelu S v závislosti na průměrné rychlosti a na teplotě (rozsah od teplot je od „pod nulou“ až nad 20 stupňů Celsia). Zdrojem je CleanTechnica/A Better Routeplanner: