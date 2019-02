Na pražské burze se dařilo CETV s příznivým doporučením analytiků Patrie

Na pražské burze se dnes obchoduje v nevýrazném „bočním“ trendu a trh připisuje lehkých 0,1 %. Index PX se v průběhu celého dne statečně drží nad úrovní 1060 bodů, což je pro domácí investory určitě dobrá zpráva.



Rostoucí stranu titulů vedly akcie CETV s bezmála 2% ziskem. Analytici Patria Finance dnes vydali doporučení „akumulovat“ s cílovou cenou 83 Kč/3,7 USD. 1% zisk připsaly akcie O2.



Rád se vrátím ke Komerční bance, která od začátku února, kdy prorazila dvousetdenní klouzavý průměr, přidala již přes 4 %. Nárůst se ale zpomaluje a je vidět, že se již blíží úrovním lehce nad 950 CZK, na kterých se držela v nejpozitivnějších měsících loňského roku. Investoři, kteří nakoupili v době, kdy jsem o této akcii nejčastěji mluvil, by se teď mohli rozdělit do dvou skupin: Ti, kdo hledají rychlé zisky, by teď mohli akcii s klidem opouštět a vyhledávat na trhu novou příležitost. Ti, kteří jsou spokojeni se stabilní společností a nechtějí se příliš věnovat správě svého portfolia, naopak mohou v pozicích i nadále setrvat s vědomím, že dobře nakoupili silnou dividendovou společnost a aktuálně mají vytvořen i polštář kapitálového výnosu.



Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

V Německu to dnes vypadalo, že se čeká na otevření zámořských trhů, kdy se index DAX celý den držel lehce pod včerejší zavírací hodnotou. A skutečně, s odbytím 15:30 našeho času, se index DAX rychle vrátil k nule. Dnešní obchodování ale není příliš volatilní a tak se i nadále držíme v lehké ztrátě.Stále stojí za zmínku Wirecard, který již sice nedosahuje dvouciferného zisku, jako včera, přesto ale přidává z celého DAXu nevíce, konkrétně 4 %.