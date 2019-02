Trhy věří v obchodní dohodu USA a Číny

Americká delegace se minulý týden setkala s čínským prezidentem v Pekingu, což vnímaly trhy jako velmi pozitivní impuls k dalšímu růstu. V pozadí rostoucí důvěry v dosažení obchodní dohody a zažehnání hrozby dalšího vládního shutdownu v USA se tak akciovým indexům podařilo růst již osmý týden v řadě. Optimismus posiluje také fakt, že americký prezident Donald Trump je ochotný posunout plánovaný deadline z konce března o 60 dní, pokud nebude dosaženo obchodní dohody. Obchodní vyjednávání na vyšších úrovních budou pokračovat tento týden ve Washingtonu. Pokud nebude do 1. března dosaženo dohody, Spojené státy by měly reagovat zvýšením celních přirážek na některé čínské dovozy.

Počínaje dnešním dnem by měly ve Washingtonu znovu začít obchodní vyjednávání mezi dvěma největšími ekonomikami. Další kolo vyjednávání bude následovat poté, co se v Pekingu minulý týden podařilo podle dostupných zprávy dosáhnout pokroku ve vyjednávání. Vyjednávání mají pro americkou stranu zajistit strukturální změny v Číně, které ovlivní obchodování mezi USA a Čínou. Obě strany musí zároveň projednat výrazný nárůst dováženého zboží a služeb z USA do Číny. Vyjednávání na vyšší úrovní budou probíhat s obchodním zmocněncem USA Robertem Lighthizerem, který je zastánce tlaku na Čínu, aby ukončila své praktiky, které zahrnují například nucené transfery technologií amerických společností a krádeže duševního vlastnictví.

Trump dostal Čínu pod tlak, když upozornil na její obrovský obchodní přebytek, nad kterým se pozastavila i čínská strana. Trump nakonec Číně nedal na výběr a uvalil cla na dovoz většiny čínských dovozů a následně začal tlačit na volný a férový obchod. Poté Trump doporučil Číně, aby snížila její exporty do USA na výší importů z USA, aby mohly obě strany začít projednávat obchodní dohodu. Čína pochopitelně odmítá jakékoliv nařčení z krádeží duševního vlastnictví a technologií. Podle nejnovějších zpráv by Čína zrevidovala oblasti průmyslu podle příslušných pravidel WTO, ale není ochotná to projednávat s Washingtonem. Čína chce spolupracovat s WTO, řídit se podle jejich pravidel a sladit s ní jejich politiku. Washington pochopitelně nesouhlasí, protože si chce udržet kontrolu nad možnými dalšími cly, pokud by Čína porušila potencionálně dohodnutá pravidla. Právě to se může ukázat jako jeden ze zádrhelů jednání a čínští vyjednavači jsou známí svou neúprosností a vytrvalostí.

Z obchodních válek nevzejde nikdo jako vítěz, což si uvědomují také investoři na finančních trzích, a proto jsou pozitivní zprávy kolem obchodního vyjednávání palivem pro růst akciových trhů. Dalo by se říct, že obchodní války jsou po ukončení zvyšování úrokových sazeb v USA jedinou překážkou v růstu akciových trhů. Americké indexy se dočkaly vyřešení politických problému v zemi a podařilo se zamezit další vládní uzavírce. Asijským akciovým indexům se od začátku roku poměrně daří a přidávají se také ty evropské. Situaci lze pozorovat také na devizových trzích, kde koncem minulého týden přešel do defenzívy americký dolar, jakožto bezpečný přístav a naopak se dařilo tradičně rizikovějším měnám, jako je australský a novozélandský dolar. Uvolnění napětí kolem obchodních válek a zmírnění možného zpomalení ekonomické aktivity využívá také ropa, ta roste spolu s dalšími rizikovými aktivy.