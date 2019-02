GBPUSD po novinách ohľadom BrExitu útočí na 1,30. SEK pod silným tlakom

Dnes je volatilita na trhoch nižšia. Môže za to aj minimum dôležitých správ v ekonomickom kalendári. Akcie sa v čase písania tohto textu obchodujú jemne v červenom (v USA okolo nuly). Jednak trhy naďalej vstrebávajú víkendovú správu, že americké Ministerstvo obchodu odporučilo Bielemu domu zaviesť clá na dovoz európskych automobilov z titulu národnej bezpečnosti (odozva je však slabšia, aj z toho dôvodu, že Juncker vyhlásil, že Trump mu sľúbil, že tak nespraví. Tento scenár potvrdzuje aj to, že Trump je o tejto téme na twittri ticho). Druhým negatívnym faktorom sú dnešné slabšie kvartálne výsledky globálnych gigantov – britskej banky HSBC (ktorá pôsobí prevažne v Ázii) a najväčšej ťažobnej spoločnosti BHP Billiton. Vyzerá to, že obe tieto spoločnosti boli negatívne zasiahnuté spomalením Číny a okolitých ekonomík kvôli obchodnému sporu s USA.

Dnešný vývoj hlavných akciových indexov

Na devízových trhoch dnes spomedzi popredných mien najviac stráca švédska koruna. Uškodila jej podstatne nižšia než očakávaná inflácia (1,9% vs 2,2%), ktorá sa po ôsmych mesiacoch vrátila pod dvojpercentný cieľ. Ďalšie zvyšovanie úročenia v krajine, ktoré sa podľa centrálnej banky malo uskutočniť niekedy na prelome rokov, je teda čoraz menej reálne. EURSEK sa dnes dostal nad rezistenciu pri úrovni 10,53 a z technického pohľadu sa mu otvára priestor pre rast až k 10,7.

Vývoj EURSEK

Naopak, darí sa libre. Je to predovšetkým o BrExite. Nahor ju poslala správa, že na zajtrajšom stretnutí medzi Mayovou a Junckerom by mohlo dôjsť k novej dohode o tzv. Írskej poistke (Británia chce, aby bolo explicitne jasné, že je dočasná. EÚ zase žiada, aby poistka bola dovtedy, kým sa nenájdu technické riešenia na monitorovanie pohybu tovarov cez hranicu), ktorá by mohla mať o niečo väčšie šance prejsť britským parlamentom (skepsa je však stále na mieste). GBPUSD útočí na okrúhlu hranicu 1,30, táto správa navyše pomohla aj euru, ktoré sa voči doláru dostalo z mínusu (kam ho poslali obavy o clá na európske automobily) do plusu.

Dnešný vývoj GBPUSD

Čo sa týka nasledujúcich hodín, tak ekonomický kalendár ostáva prázdny. A to až zajtra do ôsmej, kedy FED zverejní protokol zo svojho januárového zasadnutia. A ten bude viac sledovaný než obvykle, dozvieme sa z neho totiž, že ako veľmi sa FED obáva vývoja v ekonomike, keďže na januárovom zasadnutí výrazne zmenil rétoriku.