Tri grafy týždňa: UK100, OIL, BITCOIN

Súhrn:

-FTSE 100 (UK100) vzrástol o viac ako 11% z decembrových maxím

- ropa Brent (OIL) si po prelomení technickej úrovne pripísala ďalšie zisky

- BITCOIN s priestorom pre dlhší trend vymazávania strát

Rally na Wall Street pokračuje a koniec zatiaľ nie je na dohľad. To je dobrý čas pre pohľad na ďalšie indexy, ktoré ťažia z tejto pozitívnej nálady. Jedným z nich je britský FTSE 100 (UK100). Index zatiaľ nevyzerá byť nejako obzvlášť zasiahnutý obavami ohľadom BrExitu. Samozrejme, tvrdý BrExit by poškodil britskú ekonomiku, zatiaľ však proti pôsobí slabá libra, ktorá zvyšuje zisky veľkých britských firiem v librách (ktoré zarábajú väčšinu ziskov mimo UK). Rast UK100, ktorý sa začal koncom decembra, nabral formu ABC korekcie, pričom vlna C predstavuje 113% vlny A (Fibonacciho ústup). Navyše, index dokázal prelomiť maximá z polovice novembra. Na druhej strane, medvedi môžu byť v tomto teritóriu aktívnejší, a to aj vzhľadom na až príliš silný rast v posledných týždňoch. Ďalším medvedím faktorom je 200-dňový kĺzavý priemer, ktorý môže byť ďalšou rezistenciou.

Zdroj: xStation5

Ďalším aktívom, ktorému mimoriadne pomáha pozitívna nálada na trhoch, je ropa. Z fundamentálneho pohľadu jej pomáhajú aj sankcie voči Venezuele a ďalšie znižovanie ťažby v Saudskej Aránii. Rope brent (OIL) sa podarilo prelomiť "krk" inverznej head-and-shoulders formácie. Pokiaľ by bol jej ďalší vývoj taký, ako naznačujú učebnice technickej analýzy, tak by sa mohla jej cena dostať až k úrovni 72 USD za barel. Na druhej strane, v nasledujúcich dňoch nie je možné vylúčiť návrat k nedávno prelomenej rezistencii. A to aj z toho dôvodu, že na ceste k 72 USD musí ropa prelomiť ešte 200-dňový kĺzavý priemer, ktorý sa aktuálne nachádza pri úrovni 70. Zdroj: xStation5

V neposlednom rade, pozrime sa na inštrument, ktorý v poslednom čase upadol do zabudnutia - Bitcoin. Cena najväčšej kryptomeny aj príčinou nízkej likvidity zažila vo februári dva relatívne veľké "spiky", čo môže naznačovať priestor pre dlhodobejší pozitívny trend. Pohľad na graf ukazuje, že aktuálne je situácia lepšia pre býkov. Cena včera prekonala hornú hranu trojuholníkovej formácie, čím sa pre ňu otvára priestor pre rast až k 50% hranici fibonacciho ústupu (4900). Na tejto ceste však budú musieť býci prekonať úroveň 4000, ktorá bola ku koncom minulého roka zaujímavou rezistenciou. Psychológia bude hrať taktiež dôležitú úlohu, v minulom roku sa totiž volatilita v okolí okrúhlych úrovní výrazne zvýšila.

Zdroj xStation5