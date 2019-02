Za mobilní tarify nejvíce platí lidé s nejnižšími příjmy, data jsou v Česku v desítce nejdražších z celé EU

Ze srovnání cen mezi zeměmi Evropské unie vycházejí mobilní tarify v České republice jako jedny z nejdražších. A to i při porovnání různých kritérií, které pro svou analýzu použil projekt Evropa v datech. Například při útratě 30 eur jen za data získají čeští spotřebitelé pouze 60 GB oproti 1000 GB dat dostupných v 10 jiných zemí, mezi které patří i Polsko, Rakousko či Slovensko. Z údajů České spořitelny navíc vyplývá, že lidé s čistým příjmem do 10 tisíc platí za tarif na české poměry nadprůměrnou částku, v průměru 684 korun.



Čeští spotřebitelé podle Eurostatu vydávají na pošty a telekomunikace 2,7 % svých celkových útrat. Za loňský rok však tyto výdaje o 60 % převýšily průměr Evropské unie. Ceny českých mobilních tarifů jsou tak ve výsledcích mezinárodních srovnání mezi nejvyššími. „Za 30 eur si Češi mohou pořídit maximálně 60 GB dat, jak vyplývá z údajů společnosti Rewheel. Ve srovnání se všemi 28 zeměmi EU to znamená, že jsme na desáté nejhorší pozici. Naopak v desítce nejlepších zemí tohoto žebříčku, kde figurují i naši slovenští, polští a rakouští sousedé, mají spotřebitelé k dispozici i 1000 GB dat,“ uvádí Adéla Denková, šéfredaktorka projektu datové žurnalistiky Evropa v datech. Pokud by tarif za 30 eur obsahoval ještě alespoň 1000 minut volání, Česko by skončilo už jako třetí nejdražší po Řecku a Maďarsku.



Lidé s nejnižšími příjmy platí nadprůměrné ceny

Podle statistik České spořitelny platí Češi za telekomunikační služby v průměru zhruba 680 korun měsíčně. Obecně platí, že tyto výdaje u domácností rostou společně s růstem příjmů, až na jednu výjimku. „Lidé s čistým příjmem do 10 tisíc korun platí průměrně 684 korun měsíčně. To je o 11 % více než u lidí s příjmy mezi 10 a 20 tisíci korun, kteří měsíčně vydávají 611 korun. Potvrzuje se tak hypotéza, že lidé s nejnižšími příjmy platí za telekomunikace nadprůměrné částky,“ říká David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Příčinou může být jejich slabší vyjednávací pozice, neznalost možností, anebo třeba pracovní pozice neumožňující vyřizovat své soukromé záležitosti na služebním počítači nebo telefonu.



Nejvíce se za tarify platí v Praze, nejméně na Vysočině

Z údajů České spořitelny také vyplývá, že měsíčně za telekomunikace nejvíce utrácejí lidé v Praze (750 Kč) a Středočeském kraji (734 Kč), zatímco nejméně na Vysočině (600 kč). Podle Ondřeje Malého, bývalého člena Rady ČTÚ, nejsou českým problémem samotné ceny, nýbrž to, co za své peníze spotřebitelé získávají. „Lidé se bojí telefon použít k čemukoliv, co by mohlo vést k vyšší spotřebě dat, jako třeba přehrávání videa. Operátoři pak mohou tvrdit, že lidé svůj tarif ani nevyčerpají. Je to ale spíše proto, že se bojí svá data více využívat, aby jim nedošla,“ vysvětluje Ondřej Malý, a dodává: „Stát zaspal v roce 2001, kdy do Česka mohl přijít nový operátor v době, kdy ještě neměl mobil každý a růst mohl být organický. Tehdejší vláda se rozhodla opačně, znehybnila trh pro tři hráče a výsledky si neseme dodnes. Zlepšuje se sice legislativa a postupně stoupá množství dat v tarifech, ale v porovnání se zahraničím se příliš neposouváme. Ani tam trh nespí, takže jsme stále na chvostu Evropy.“



S roamingem v EU lze během dovolené ušetřit i tisícovku

Díky členství v Evropské unii se pro Čechy od června roku 2017 zlepšily alespoň podmínky pro volání, SMS a využití dat v jiných unijních zemích. Podle tzv. „roamingu za domácích podmínek“ platí zákazníci svým mobilním operátorům stejné ceny jako ve své zemi bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Oproti pořízení roamingového balíčku na dovolenou tak mohou například během dvou týdnů v zahraničí ušetřit i více než tisíc korun. „Od letošního května navíc v EU zlevní i mezinárodní hovory, třeba když zákazník z Česka volá do jiné unijní země. Cena takového volání zatím může dosáhnout i 30 korun za minutu, nově nebude moci přesáhnout 6 korun za minutu,“ dodává Adéla Denková z Evropy v datech.