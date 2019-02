Zakladatel Huawei: USA nás nedokážou rozdrtit

Zakladatel čínské telekomunikační firmy Huawei Žen Čeng-fej řekl britské televizní a rozhlasové stanici BBC, že zatčení své dcery, finanční ředitelky Huawei Meng Wan-čou pokládá za politicky motivované. "Zaprvé mám námitky proti tomu, co USA udělaly. Tento typ politicky motivovaného počínání je nepřijatelný," řekl Žen Čeng-fej. Kritizoval tlak Spojených států, zdůraznil však, že USA nejsou s to jeho firmu zničit.



Kanada zadržela Meng 1. prosince na žádost Spojených států, kde je finanční ředitelka společnosti obviněna z praní peněz, podvodu, krádeže obchodních tajemství a porušování sankcí proti Íránu. Huawei popírá, že by se dopustila čehokoliv špatného.





. "Není způsob, jak by nás USA mohly rozdrtit," prohlásil. "Svět nás nemůže opustit, protože jsme pokročilejší," míní. "Pokud světla zhasnou na západě, východ bude stále zářit. Pokud na severu zavládne tma, bude tu ještě jih. Amerika není svět, Amerika je jen část světa," prohlásil.Připustil nicméně, že případná ztráta zákazníků by mohla mít značný dopad.Minulý týden americký ministr zahraničí Mike Pompeo varoval spojence před používáním technologií od Huawei. Austrálie, Nový Zéland a USA již zakázaly či vyřadily Huawei z dodávek zařízení pro budoucí sítě 5G, zatímco Kanada zkoumá, zda výrobky firmy představují vážnou bezpečnostní hrozbu, připomněla BBC.Dodala, že britské středisko pro kybernetickou bezpečnost usoudilo, že riziko spjaté s použitím technologií Huawei je zvládnutelné a že mnozí britští operátoři, včetně Vodafone , spolupracují s Huawei při rozvoji svých sítí 5G. Tento postoj se nicméně přezkoumává a čeká se na rozhodnutí britské vlády, která má v březnu či dubnu rozhodnout, zda mohou používat technologie Huawei.K možnosti k zákazu Žen řekl, že Huawei kvůli tomu nezruší své investice a že bude v Británii nadále investovat. "Stále důvěřujeme Spojenému království a doufáme, že se nám Spojené království bude důvěřovat ještě víc," řekl. "Ve Spojeném království budeme více investovat, protože pokud nám Spojené státy nedůvěřují, přesuneme investice z USA do Británie v ještě větší míře."Huawei, která je největší čínskou soukromou společností, se ocitla v centru podezření kvůli vazbám na čínskou vládu. USA a další státy vyjadřují obavy, že její technologie mohou být zneužity čínskými zpravodajskými službami k špehování.Ale Žen ujišťoval BBC, že špehování představuje riziko, které nechce podstoupit, a že žádná "zadní vrátka" neinstaluje. "Nechceme riskovat znechucení naší země a našich zákazníků po celém světě kvůli něčemu takovému," tvrdil. "Naše společnost se nikdy nedopustí špionáže. Pokud by se tak stalo, podnik bych zavřel."