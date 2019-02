Jak by zavedení dovozních tarifů na auta ovlivnilo českou ekonomiku?

Evropská komise slíbila rychlou odvetu, pokud USA zavedou dovozní tarify na auta. Zatím nevíme, zda zpráva, kterou dostal Trump, skutečně „odhalila“ v evropských autech zdroj národního ohrožení USA, ani jak se Trump k závěrům postaví (na reakci má až 90 dnů). Může čekat na výsledky vyjednávání mezi USA a Čínou, aby se vyjednávači nevyčerpávali na dvou frontách, nebo takticky nechává EU podusit se v nejistotě, protože výsledky zprávy nemusí ve finále být negativní pro EU, ale nejistota by mohla přinutit EU vyslat nějaké vstřícné kroky. Ať je to tak nebo tak, je dobré zkusit spočítat dopady na českou ekonomiku, pokud by USA skutečně zavedly dovozní tarify na auta.



A to jsme udělali už vloni v červenci. Na první pohled by dopad neměl být velký. Přímo do USA míří pouze něco málo přes dvě procenta českých vývozů za všech odvětví. A automobilový průmysl tvoří jen zlomek: 0,1 procenta. Nicméně pak jsou tady ještě nepřímé vývozy, které v tomto případě hrají hlavní roli. Například autodíly nebo výrobky z jiných odvětví, které vyvezeme do Německa, které je přidá k finálnímu výrobku a vyveze do USA. Například podíl vývozů aut z Německa do USA už dosahuje přes dvě procenta. Pak musíme vzít do úvahy i negativní sentiment, který se odrazí například v investicích a sekundární dopady (například pokles zaměstnanosti v Německu se projeví i po poklesu spotřebního zboží dováženého z ČR). Suma sumárum, spočítali jsme, že pokud by došlo k zavedení dovozních tarifů, které by snížily poptávku po evropských autech o 10%, tak by česká ekonomika snížila svůj růst o 0,2-0,3 procentního bodu a došlo by ke snížení zaměstnanosti o necelých 10 tisíc lidí. Snížení poptávky o čtvrtinu by se projevilo ve snížení růstu o 0,6-0,7 procentního bodu a zaměstnanost by poklesla o cca 20-25 tisíc.

Negativně by samozřejmě byl ovlivněn především automobilový průmysl. Další negativní dopady by pocítil strojírenský průmysl, výroba elektrických zařízen a chemický průmysl.



Při odhadu dopadů je potřeba zmínit odolnost české ekonomiky. Například aféra Dieselgate z konce roku 2015 a roku 2016 znamenala pokles aut z Německa do USA o zhruba 15 % a z ČR dokonce o 23 % (2016 vůči 2014), ale i přes tento negativní vliv celkové vývozy z automobilového sektoru v ČR za toto období vzrostly. Jinými slovy, propočet dopadů výše předpokládá, že by vývozci nebyli schopni najít náhradu za nižší poptávku z USA v žádné jiné zemi. Nicméně v období Dieselgate globální ekonomika nezpomalovala, jako nyní. Například lednové prodeje Škody v Číně poklesly o více než 10 procent.

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny