Úterní obchodní seance 19. 2. 2019

Úterý 19. 2. 2019 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,74 %), S&P500 (+1,09 %) a NASDAQ (+0,61 %).

Evropa: DAX (-0,01 %), FTSE 100 (-0,24 %), CAC40 (+0,30 %).

Čína: Hang Seng (-0,28 %), Shanghai Comp. (+0,05 %), CSI 300 (-0,18 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,10 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

DE: (11:00) – ZEW index ek. sentimentu (únor)

----------------------------------------------------------

Začátek týdne nepřináší žádné makroekonomické ukazatele z USA ani Evropy. Zajímavější bude až druhá polovina, kdy bude publikován zápis z posledního zasedání americké centrální banky a k dispozici budou inflační čísla v Evropě, americké statistiky z trhu nemovitostí či předstihové ukazatele PMI v hlavních světových ekonomikách. Akcie čekají na možné úspěšné jednání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou. Jednání by měla během tohoto týdne pokračovat ve Washingtonu a komentáře naznačují, že by finální dohody mohlo být dosaženo do konce února.

Trumpův stav nouze zažalovalo 16 států - Koalice 16 amerických států v čele s Kalifornií zažalovala rozhodnutí vlády prezidenta Donalda Trumpa vyhlásit stavu nouze ve snaze opatřit peníze na stavbu zdi na hranici Spojených států s Mexikem. Oznámily to tiskové agentury.

Od začátku roku si index S&P 500 připsal necelých 11 %, podobných zisků dosáhly i oba dva další hlavní indexy. Kromě jednání mezi americkými a čínskými představiteli byly pozitivním impulsem komentáře šéfa Fedu Jerome Powella po lednovém zasedání výboru FOMC, jehož zápis bude k dispozici v průběhu tohoto týdne. Určitou podporou je i probíhající výsledková sezóna, která vesměs naplňuje očekávání.