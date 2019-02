Summary: Zákaz krátkých pozic na titulu Wirecard

EVROPA:



Wirecard (Investiční tipy)





Německý regulátor finančních trhů dnes(a navyšování již existujících) na našem Investičním tipu Wirecard. V předešlém týdnu se potvrdilo, že minimálně jeden člověk dopředu věděl o negativní zprávě Financial Times, ještě než se dostala na veřejnost a využil ji k rychlým ziskům na krátkých pozicích. Německý prokurátor dnes navíc potvrdil, že vyšetřuje i minimálně jednoho novináře ze samotných novin, avšak konkrétně z jakého důvodu, to nevíme. Finanční deník odmítá jakákoli obvinění a pořád si stojí za svým, že se jedná o zastírací taktiku ze strany Wirecard. Zatím to tedy vypadá, že(inside information). To samozřejmě pořád nepotvrzuje, že by byl článek od Financial Times nepravdivý nebo zavádějící a management Wirecardu nevinný. Pořád tedy platí, že v aktuální situaci se budeme snažit spíše o exit z doporučení za atraktivnějších podmínek. Akcie Wirecard dnes posílily o 15 %.