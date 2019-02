Evropu straší americká cla na dovoz automobilů, akcie i měny zatím drží páteční pozice

Pondělní seance zatím na finančních trzích probíhá podle očekávání bez větších změn. Akciové indexy si své pozice z konce minulého týdne drží a kvůli absenci nových dat probíhá obchodování na podprůměrných objemech. Intradenní pásmo je tak na většině z nich extrémně úzké a většina obchodníků čeká na zajímavější podněty, které ale přinesou až nadcházející dny.

Při absenci nového makra se dnes řeší hlavně politická témata. Na trzích stále rezonují komentáře členů ECB z minulého týdne, kdy vyšlo najevo, že by banka mohla začít uvažovat o čerstvé vlně dlouhodobých refinančních operací, kterými by chtěla podepřít zpomalující evropskou ekonomiku. Tu přitom vedle pomalejšího růstu ohrožují také politická rizika v čele s hrozbou uvalení amerických cel na dovoz evropských automobilů. Toto téma eskalovalo dnes poté, co americké ministerstvo obchodu zpracovalo report, na téma dopadu uvalení automobilových cel na americkou ekonomiku. Obsah reportu sice není znám, ale obchodníci se obávají, že si USA připravují půdu pro uvalení nových cel. Ne náhodou tak proto dnes v Evropě nejvíce ztrácejí akcie automobilek.

Co se devizového trhu týká, ani zde dnes nejsme svědky nijak divokých pohybů. Evropská měna na páru s dolarem mírně zpevňuje a odráží se tak od supportu, který ji pomáhal v minulém týdnu. Mírné zisky si pak připisuje také libra a ostatní majors měny s výjimkou kanadského dolaru a japonského jenu.

Minimálních změn jsme pak svědky také na komoditním trhu, kde je mírný růst drahých kovů a ropy více méně pouze důsledkem pozvolna slábnoucího dolaru.

Aktuálně čekáme na otevření burz v USA, kde by ale rovněž měla seance probíhat ve spíše poklidném duchu. Rizikem tak zůstávají nadále hlavně politická témata, v jejichž centru jsou zahraničně-politické vztahy USA.