Výhled na tento týden: Výsledková sezóna je v závěru; Jednání mezi USA a Čínou; Zápis FOMC

I v následujících dnech budou investoři sledovat jakékoliv informace týkající se pokračujících jednání mezi USA a Čínou. Je patrné, že trh již počítá s kladným vyzněním a že případné zvýšení cel by bylo odsunuto až k termínu schůzky mezi oběma prezidenty, respektive, že by ke zvýšení vůbec nedošlo. Výsledková sezóna v USA se již dostává do svého závěru a její kladné vyznění tak již není téměř ohroženo. Evropská výsledková sezóna prozatím mírně pozitivně překvapuje a o to může být více sledována. Celkově jsme na nadcházející týden neutrální až mírně pozitivní s ohledem na možné výstupy z jednání mezi USA a Čínou. Ještě připomínáme, že aktuální týden bude v USA zkrácený o pondělní státní svátek.



Z makroekonomických zpráv se zaměříme v USA na středeční zápis z posledního zasedání FOMC, který by mohl více nastínit budoucí měnovou politiku Fedu. Jen připomínáme, že poslední zasedání vyznělo výrazně holubičím tónem. Dále budeme sledovat čtvrteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (oček. data za prosinec 1,8 po 0,7 % m/m). V Německu se zaměříme na úterní indexy ZEW, kde by měla poklesnout současná nálada, ale lehce zmírnit negativní výhled a páteční indexy IFO, které by měly vykázat

stagnaci.

Pozitivní informace nebo možná spekulace, které vyplývají z jednání mezi USA a Čínou, posunuly americké akciové indexy o téměř 2,5 % t/t výše. Německý DAX si na pozadí růstu indexů v zámoří a podpořen relativně dobrým zahájením evropské výsledkové (především díky sektoru utilit) sezóny připsal 3,1 % t/t. Ani domácí burza se nebránila pozitivní reakci v zahraničí, ale mezitýdenní růst byl o poznání nižší. Konkrétně tedy domácí index PX přidal 1,1 % t/t na 1 058 bodů.



Z konkrétních domácích titulů pak nejvíce rostly akcie CME (+5,6 % t/t na 75,9 Kč). Titul těžil ze solidních výsledků, které zveřejnil již před dvěma týdny a z pozitivního pohybu na zámořských trzích. Dodatečné informace na titulu zveřejněny nebyly. Naopak nejhůře se dařilo akciím O2 CR (-2,4 % t/t na 246 Kč). V tisku premiér Babiš uvedl, že jeho vláda bude usilovat o zlevnění domácích cen mobilních dat, které dle analýzy vychází jako jedny z nejdražších v rámci EU. Podobná vyjádření od nejvyšších představitelů státu mají tradičně nepříznivý vliv vzhledem k možnému tlaku nejen ze strany regulátora, ale i větší snaze o přivedení další konkurence např. v připravovaném tendru na nové frekvence.

Zprávy ze společností

ČEZ: Podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla nebude tendr na nové jaderné bloky vypsán dříve, než budou ze strany státu zajištěny všechny podmínky pro jeho plnění. To podle našeho názoru znamená, že bude jasný model financování a splněny nutné povolovací procesy. To čeká nejdříve ve druhé půlce roku 2020 (2H20). Podle Míla bude nové jaderné bloky zcela určitě stavět ČEZ prostřednictvím své dceřiné společnosti, ale na druhé straně budou velká protiplnění (garance) ze strany státu.

Stavba nového jaderného bloku bez garancí státu se podle našeho názoru neuskuteční. Otázkou je, jak budou případné garance nastaveny. Pozitivní je z našeho pohledu skutečnost, že politici poskytnou na případnou stavbu garance.

Erste Group: Evropská centrální banka v dopise adresovaném rumunskému ministru financí kritizovala zavedení bankovní daně. ECB se nelíbí především absence analýzy dopadu této daně, která může mít výrazný dopad na stabilitu finančního sektoru v zemi, a to, že vláda toto opatření předem s ECB nekonzultovala. V pondělí 18. února by se měla konat další schůzka zástupců vlády a rumunské centrální banky, kde by mohly zaznít návrhy na změny v parametrech této daně.

O2 CR: MFD přinesla vyjádření premiéra Babiše o cenách za data. Premiér uvedl, že je pravda, že Česká republika má jedny z nejvyšších cen za GB dat při přepočtu na kupní sílu obyvatelstva v rámci EU. Současně řekl, že nevidí výraznější důvod, aby tomu tak bylo, a snahou jeho vlády bude zmíněnou situaci změnit. S ohledem na připravovanou aukci 700 MHz pásma řekl, že aukce musí být udělána správně a korektně. Připravovaná aukce by mohla na trh přinést čtvrtého operátora, který by současně mohl znamenat vyšší konkurenci právě na poli přenosu datových služeb. Zmíněné informace vnímáme mírně nepříznivě vzhledem k tomu, že bude přetrvávat tlak na cenovou politiku datových služeb, které by měly být jedním z hlavních tahounů budoucích telekomunikačních služeb.

Stock Spirits: Společnost zveřejnila některé informace o vývoji trhu za poslední 3 měsíce minulého roku. Trh s vodkou v Polsku rostl o 2,4 % r/r z pohledu hodnoty a o 0,9 % r/r podle objemu. Tržní podíl Stocku na polském trhu vzrostl na 27,8 % (26,3 % ke konci roku 2017). V České republice celková hodnota prodaného tvrdého alkoholu vzrostla meziročně o 2,1 % r/r, tržní podíl Stocku se vrátil k růstu a činil 34,2 % (33,5 % v roce 2017). V Itálii pokračuje pokles trhu v kategoriích, kde Stock působí, a zároveň mírně klesl i tržní podíl (na 5,6 % z 5,8 %). Dosavadní hospodaření společnosti v tomto roce se údajně vyvíjí podle plánu a v souladu s celoročními cíli. Management dále uvedl, že pokud nebudou v plánu žádné akvizice, zváží další distribuci hotovosti investorům.

Valná hromada akcionářů Stock Spirits minulý čtvrtek schválila všechny body programu včetně finální dividendy ze zisku fiskálního roku 2018 ve výši 6,01 centu (2,3% hrubý dividendový výnos). Ve svých funkcích byli mimo jiné potvrzeni i dosavadní členové dozorčí rady David Maloney a John Nicolson, přičemž o neprodloužení jejich mandátu usiloval největší akcionář Luis Amaral, který drží 10% podíl ve společnosti.

Kofola: Podle vyjádření výkonného ředitele Svazu pěstitelů cukrovky Jana Křováčka může do půl roku vzrůst cena cukru. Důvodem je nižší úroda cukrové řepy. Cena by mohla stoupnout ze současných 330 EUR/t na 400 EUR/t (cca +21 %). Cukr tvoří cca 20 % nákladů Kofoly. Pro tento rok vliv na hospodaření nečekáme (fixované ceny cukru). Náklady by ale mohly vzrůst od příštího roku a v tom případě by měly negativní vliv na hospodaření.



MSCI: Minulé pondělí (11.2.2019) v noci MSCI ohlásilo nové váhy pro čtvrtletní (QIR) převážení svých indexů, které bude účinné k 28. 2. 2019 resp. k 1. 3. 2019. Dle očekávání se únorové převážení domácích titulů nedotkne. I tak ale k poslednímu únorovému dni očekáváme zvýšené objemy a nedá se vyloučit ani zvýšená volatilita, která tradičně převážení MSCI indexů doprovází.



Kapitálový trh: Podle tisku (HN) připravuje ministerstvo financí podporu spoření na důchod. Nejednalo by se tedy přímo o penzijní reformu, ale o částečnou podporu spoření na penzi. Prozatím není projekt hotov, ale mohlo by se jednat o kroky jako osvobození dividend či dluhopisových úroků od daně, možné odečty od daně prostředků vynaložených na spoření na penzi a další. Pravděpodobně zde bude podmínkou dlouhodobý horizont, který bude odpovídat spoření na penzi, a k tomu zřejmě speciálně vytvořený účet. Prozatím se jedná jen o letmé informace, ale podobnou iniciativu bychom vnímali pozitivně a mohla by se v delším horizontu pozitivně projevit na domácím kapitálovém trhu.



Dluhopisy

JOJ Media House: Podle tisku koupila mediální skupina JOJ Media House šest českých televizních kanálů Kinosvět, CS Film, Horor film, War TV, CS Mini a online portál Film popular. Prodejcem je Československá filmová společnost a kanály jsou šířeny přes kabel či satelit. Cena transakce nebyla zveřejněna a koupě podléhá schválení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. JOJ Media House provozuje na Slovensku televizní stanici JOJ a v několika zemích venkovní reklamu. Zprávu hodnotíme jako neutrální.

Ekonomika

HDP – 4Q/18: HDP podle předběžného odhadu v 4Q 2018 mezikvartálně vzrostlo o 1,0 % q/q a meziroční růst české ekonomiky zrychlil na 2,9 % r/r (2,4 % ve 3Q). Výsledek překonal očekávání trhu (0,7 % q/q; 2,4 % r/r). Za celý rok 2018 HDP vzrostlo o 3,0 % (4,5 % v roce 2017). Statistický úřad předběžný odhad HDP za 4Q příliš nekomentoval, pouze uvedl, že růst výrazně táhla domácí poptávka (fixní investice, spotřeba domácností). V tomto ohledu pokračoval trend z předchozích čtvrtletí. Přesnější odpověď dají detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 1. března. Výsledky HDP jsou neutrální pro ČNB a nadále čekáme, že ČNB bude vyčkávat kvůli vnějším rizikům a prozatím ponechá úrokové sazby beze změny (1,75 %). Pro celý letošní rok očekáváme 1-2 zvýšení sazeb ČNB.