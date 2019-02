Okénko trhu: Tento týden dojde k jednání mezi Trumpovými poradci a zástupci Číny

Během tohoto týdne dojde k jednání mezi Trumpovými poradci a zástupci Číny, tentokrát na americké půdě ve Washingtonu. Diskuze bude navazovat na jednání z minulého týdne v Pekingu. Podle vyjádření americké strany došlo k pokroku, avšak i nadále zbývá mnoho bodů k řešení. Již ke konci příštího týdne dojde k uplynutí doby, po kterou se obě strany rozhodly pozastavit cla. Avšak americký prezident D. Trump již předesílal, že půjdou-li vyjednávání dobře, prodlouží toto období o další dva měsíce. Prozatím tento úmysl nebyl oficiálně potvrzen. Ačkoliv všechna jednání doposud probíhala dle představ, výsledek vyjednávání z tohoto týdne bude pro Trumpa rozhodující.

Ve středu bude zveřejněn zápis z malého měnověpolitického zasedání Fedu, které se uskutečnilo na konci ledna. Již po skončení jednání byla rétorika bankovní rady opatrná a došlo k faktickému vyhlášení pauzy ve zvyšování úrokových sazeb kvůli vývoji na finančních trzích a zpomalení globální ekonomiky. Nepředpokládáme, že by zápis obsahoval nějaké nečekané informace vzhledem k tomu, že již samotné vyjadřování předsedy Fedu na tiskové konferenci bylo nanejvýš holubičí. Zajímat nás však budou především známky ukončení utahování americké měnové politiky.

Celý tento týden bude ve znamení předstihových ukazatelů. Podle týmu RBI by mělo dojít ke zlepšení ukazatelů a to i navzdory ne příliš pozitivním výsledkům z eurozóny. Podle našeho předpokladu jde jen o jednorázové výkyvy, které nebudou stačit k tomu, aby srazily eurozónu do recese. Ve středu našeho zájmu bude zejména Německý ZEW index a PMI ve výrobě, vzhledem k tomu, že německé HDP za čtvrté čtvrtletí jen těsně nepotvrdilo recesi. Co se týče PMI, očekáváme, že lednový propad pod hranici 50 bodů byl jen jednorázový a v tomto měsíci nebude potvrzen. Německý ZEW index již tři měsíce v řadě rostl a očekáváme, že si tento trend udrží i do února. Naopak spotřebitelská důvěra v eurozóně by měla v únoru nepatrně klesnout.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.