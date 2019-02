Růst německé ekonomiky zůstane nejméně do poloviny roku utlumený

Vývoj německé ekonomiky zůstane nejméně v první polovině roku utlumený, ale ekonomické indikátory stále naznačují, že toto zpomalení by mohlo být jen dočasné a ve druhém pololetí může dojít ke zotavení, uvedla v pondělí německá centrální banka.

Německá ekonomika ve čtvrtém kvartále stagnovala po mírném poklesu ve třetím čtvrtletí, a těsně se tak vyhnula technické recesi. Tvůrci měnové a ekonomické politiky se přitom obávají, že slabost největší evropské ekonomiky by mohla být vážnější a trvat déle, než se původně myslelo, což by představovalo riziko pro celý kontinent.

Slabé objednávky v průmyslu, neutěšené indikátory důvěry a zpomalené investice společně naznačují, že během zimních měsíců ekonomika pravděpodobně nenabere na tempu, uvedla Bundesbanka ve své pravidelné měsíční zprávě. "To vše naznačuje, že jádrové tempo ekonomiky by mělo přinejmenším v první polovině roku zůstat utlumené," uvedla centrální banka. "Nic však nenasvědčuje tomu, že by toto zpomalení přecházelo přímo v ekonomický pokles."

Bundesbanka dále uvedla, že do normálu se začíná vracet vývoz automobilů, který byl koncem loňského roku výraznou brzdou růstu, trh práce zůstává zdravý a silný vývoj mezd hovoří pro zotavení soukromé spotřeby. Na podpoře růstu by se měla podílet rovněž fiskální politika, dodala centrální banka.

Zdroj: Reuters