Čína obvinila USA, že se snaží blokovat její průmyslový rozvoj

Čína dnes obvinila Washington, že se snaží blokovat její průmyslový rozvoj. Reagovala tak na slova amerického viceprezidenta Mikea Pence, podle kterého společnost Huawei a další čínští výrobci telekomunikačních zařízení představují bezpečnostní hrozbu. Informuje o tom agentura AP.



Mluvčí čínského ministerstva zahraničí odmítl obavy, že Peking by mohl čínské firmy vyžívat ke špionáži v cizině. Dodal, že Washington se snaží "vykonstruovat omluvu pro potlačovaní legitimního rozvoje" čínských podniků. Obvinil Spojené státy z využívání politických prostředků k ovlivňování ekonomických aktivit a z "pokryteckého, nemorálního a nespravedlivého šikanování".





Pence o víkendu vyzval evropské spojence, aby při hledání dodavatelů pro mobilní sítě páté generace (5G) brali vážně hrozbu, kterou podle něj Huawei představuje. Dodal, že Huawei a další čínští výrobci telekomunikačních zařízení poskytují čínské vládě "přístup k jakýmkoliv datům, která se dostanou do kontaktu s jejich sítěmi či zařízeními".Spojené státy nicméně podle agentury AP nezveřejnily žádné důkazy, které by jejich obvinění vůči Huawei a dalším čínským firmám potvrzovaly. Někteří analytici proto naznačují, že Washington se snaží bezpečnostních obav využít k znevýhodnění čínské konkurence.Eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip vyjádřil v prosinci obavy, že čínské technologické firmy jsou nuceny spolupracovat s čínskými tajnými službami a do svých technologií za tímto účelem zabudovávají "zadní vrátka". To však Peking popírá. Před používáním softwaru a hardwaru Huawei v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)."Čína nepožaduje a nebude požadovat po firmách či jednotlivcích, aby shromažďovali či poskytovali čínské vládě informace o jiných zemích instalováním zadních vrátek či jinými kroky porušujícími místní zákony ," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí.List Financial Times o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že podle britského Národního střediska kybernetické bezpečnosti (NCSC) lze bezpečnostní rizika při používání zařízení čínské firmy Huawei pro mobilní sítě páté generace omezit.Středisko zatím své závěry ohledně Huawei oficiálně nezveřejnilo. Podle agentury Reuters dnes nicméně uvedlo, že tak učiní v blízké budoucnosti. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové dnes prohlásil, že Británie stále zkoumá, jaký postoj by v otázce bezpečnosti sítí páté generace měla zaujmout. "Tato revize zkoumá řadu možností a zatím nepadla žádná rozhodnutí," dodal. Podle serveru BBC se výsledky této revize očekávají v březnu nebo v dubnu.