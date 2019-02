Situace ve Venezuele může mít dopad na kvalitu ropy

I když jsou dodávky ropy na globální trhy navzdory stupňující se situaci ve Venezuele stále dostatečné, objevuje se vážné riziko týkající se kvality této komodity. Z trhu se totiž pomalu vytrácí těžší ropa s vysokým obsahem síry, která se těží právě v jihoamerickém státě.

Politická krize ve Venezuele nepředstavuje problém z hlediska výpadku dodávek ropy, protože trh stále pracuje s přebytky z podzimu 2018. A jelikož USA plánují v roce 2019 zvýšit produkci o více než představuje současná produkce Venezuely, netřeba se nedostatku obávat ani do budoucna. Na místě je momentálně spíše otázka kvality, která může být pověstným "slabým pojítkem" celku.

Na riziko ve svém prohlášení před pár dny upozornila i mezinárodní agentura pro energii (IEA), s tím, že dodávky těžší ropy klesají i ve státech OPEC, které snižují těžbu. Nedostatek tohoto druhu ropy může být problematický pro celou řadu rafinerií, které jsou upraveny právě na zpracování těžší ropy a které se nacházejí například i v USA.

Navzdory této skutečnosti, Washington koncem ledna oznámil sankce vůči venezuelské státní ropné společnosti PDVSA. Nezakázal sice nákup ropy z Venezuely, ale zmrazil aktiva, která má firma uložena v amerických bankách, čímž Caracas přišel o značnou část příjmu ze suroviny, která je pro ekonomiku státu klíčová.

Podle údajů z EIA představoval vývoz ropy z Venezuely do USA v říjnu minulého roku 17,6 milionu barelů, přičemž příjmy z tohoto prodeje mají podle vyjádření bývalého šéfa PDVSA Gustava Coronela pro Infobae tvořit okolo 80 procent deviz federativní republiky. USA je totiž největším odběratelem komodity od jihoamerického státu.

Nyní se však zdá, že tento krok se kvůli výše zmiňovaným nastavením amerických rafinérií na těžší ropu nemusí Washingtonu z dlouhodobého hlediska vyplatit. Původně tím chtěl zhoršit pozici a donutit ke kapitulaci vítěze venezuelských prezidentských voleb Nicolase Madura. Spojené státy totiž podpořily prozatímní vládu Juana Guaidóa, no a Caracas nyní namísto kapitulace hledá nové obchodní spojence. Nově oznámili, že plánují zdvojnásobit vývoz ropy do Indie, která je druhým největším odběratelem komodity z Venezuely, aby tak částečně ztlumili následky amerických sankcí.

Podle údajů společnosti Refinitiv Eikon, klesl export ropy z Venezuely po zavedení amerických sankcí na 1,15 milionu barelů denně z původních 1,4 milionu barelů denně. Export do USA přitom činil 500 tisíc barelů denně a do Indie 300 tisíc barelů ropy denně. Po zdvojnásobení vývozu by to pak bylo 600 tisíc barelů.

I v případě, že se Venezuele díky dohodě s Indií podaří zmírnit dopad amerických sankcí na státní pokladnu, tak to nic nezmění na faktu, že těžba suroviny v zemi je v důsledku stoupající ekonomické krize na nejnižších úrovních za posledních několik let, což může zanechat vážné trhliny na ropném segmentu z globálního hlediska. Vše bude záviset na tom, jaký vývoj situace přinesou nejbližší týdny a měsíce.

Ceny ropy na trhu zatím zasaženy nebyly. Brent se v polovině února pohyboval kolem hodnoty 65 USD za barel a lehký Texaský WTI na úrovni 55 USD za barel.