ČNB je o krok blíže březnovému zvýšení úrokových sazeb

Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostla česká ekonomika v závěru minulého roku mezičtvrtletně o 1,0 %, což znamená zrychlení o čtyři desetiny ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Meziroční tempo také zrychlilo na 2,9 %. Výsledek je tak pozitivním překvapením, ačkoli se jedná pouze o předběžný odhad, který může být v následujících měsících revidován. Za celý loňský rok dosáhl hospodářský růst 3 %. Podle informací statistického úřadu byla hlavním impulsem zahraniční poptávka a investice. I přes zpomalení tuzemské ekonomiky v předchozích dvou čtvrtletích je současné zrychlení pozitivním překvapením. Celý komentář naleznete na https://bit.ly/2S5fyl0. Také lednová inflace překvapivě zrychlila na 2,5 %, a jádrová inflace je nejvyšší od roku 2007 (psali jsme zde https://bit.ly/2ByjeX3). Obě zprávy z minulého týdne tak jsou jasným signálem ve prospěch zvyšování úrokových sazeb ČNB. Obě statistiky byly vysoko nad prognózou centrální banky i celého trhu.



Koruna zareagovala a za celý uplynulý týden si dopřála posílení vůči euru o necelé procento. Výrazně tak i předčila své regionální konkurenty. Situaci pomohl i zveřejněný záznam z únorového jednání bankovní rady, který uvádí, že další zvýšení úrokových sazeb může přijít na jakémkoli následujícím zasedání. Vyplývající rostoucí očekávání trhu ohledně zvyšování sazeb centrální banky kromě koruny podpořily i výnosy státních dluhopisů a úrokové swapy. U obou zmíněných napříč všemi splatnostmi se blíží nebo už překročily nejvyšší hodnoty tohoto roku. Trh v současnosti už počítá s jedním zvýšením úrokových sazeb v horizontu šesti měsíců, zatímco doposud od začátku tohoto roku předpokládal konec zvyšování úrokových sazeb.



Podle našeho názoru statistiky z minulého týdne výrazně podpořily šance březnového zvýšení úrokových sazeb. Bankovní radu však bude také zajímat vývoj v zahraničí. Nejbližší jednání proběhne jen den před oficiálním datem odchodu Velké Británie z EU. Mělo by tak už být jasné, jakou cestu Británie zvolí a jaký to bude mít dopad na tuzemskou ekonomiku. Bankovní radu také znepokojuje zpomalení německé ekonomiky, na kterou jsme těsně navázáni. Ta se jen těsně v závěru minulého roku vyhnula recesi. Tento týden vychází hned celá řada předstihových ukazatelů za únor, které by mohly poodhalit, jaký bude další vývoj u našeho souseda a v celé eurozóně. Tým RBI očekává vesměs jejich zlepšení, které by mohlo pomoci i koruně k dalším ziskům.

Autor: František Táborský, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.