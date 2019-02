Facebook podle britských zákonodárců potřebuje regulaci

Sociální síť facebook naléhavě potřebuje regulaci, která umožní chránit soukromí uživatelů a bojovat proti šíření dezinformací. Uvádí to zpráva britského parlamentu, která podle deníku The Guardian vedení společnosti Facebook, tedy provozovatele sítě, označuje za digitální gangstery. Firma v prohlášení uvedla, že chce s Brity spolupracovat.



"Demokracii ohrožuje to, že občané jsou na sociálních platformách, které denně používáme, neustále terčem dezinformací a na míru ušité temné reklamě z neidentifikovatelných zdrojů," varoval předseda britského parlamentního výboru pro digitální média Damian Collins. Jeho výbor ve zprávě, která završila 18měsíční vyšetřování, obvinil provozovatele facebooku, že záměrně mařil práci zákonodárců a že nebránil ruským pokusům ovlivňovat britské volby.





Dokument uvádí, že šéf a zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg britským parlamentem pohrdal, neboť odmítl tři různé výzvy, aby před výborem vypovídal. Výbor také varoval, že současný britský volební zákon neumožňuje řádnou ochranu před zahraničním vměšováním. Zákonodárci také chtějí, aby vláda zahájila nezávislé vyšetřování zahraničních zásahů do britských voleb , a to včetně referenda o unijní budoucnosti země v roce 2016."Jsme otevřeni smysluplné regulaci a podporujeme doporučení výboru k reformě volebního zákona ," uvedl britský manažer Facebooku pro veřejnou politiku Karim Palant. Zároveň poznamenal, že Facebook je nyní zcela jinou společností, než jakou byl před rokem, neboť provedl řadu významných změn ve svých postupech.Ke změnám byl provozovatel sítě donucen poté, co se ukázalo, že umožňoval přístup k různým osobním údajům uživatelů facebooku . Příkladem je skandál týkající se společnosti Cambridge Analytica, která tajně získala data milionů facebookových uživatelů, jež následně použila k pokusům o jejich politické ovlivnění.