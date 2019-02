BREXIT se blíží, jak asi zareagují drahé kovy?

Je to již více než dva a půl roku, kdy v pátek 24. 6. 2016 přišla studená sprcha nejen pro samotnou EU, ale i pro celý svět - v souvislosti s budoucností Velké Británie a potažmo celé Unie se začalo hovořit o "černém pátku". Obyvatele Spojeného království v referendu rozhodli, že již nechtějí dále setrvávat v EU a dávají jí sbohem. Země, která vstoupila do EU v prvním rozšíření v roce 1973 a byla tak po dobu více než 40. let členem tohoto uskupení se rozhodla vydat se svou vlastní cestou. Na tuto skutečnost okamžitě zareagovaly finanční trhy oslabením libry na nejnižší hodnotu za posledních 30 let a poklesem cen akcií po celém světě. Začalo období nejistoty a obav z dalšího vývoje.

Na brexit naopak velmi pozitivně zareagovala cena zlata, která vyskočila o 8 %. Vzrostla také cena stříbra a posílil i americký dolar. Opět se potvrzuje pravidlo, že z dob nejistoty těží žlutý kov - a to se stalo i po daném referendu.

Prudký růst v důsledku brexitu nebyl ničím překvapujícím. Obrovským šokem je naopak výsledek tohoto historického hlasování. Většina analytiků, politiků a představitelů EU předpovídala a věřila v setrvání země v EU. Realita byla bohužel jiná. Je proto celkem logické, že reakce akciových trhů byly tak negativní. Skutečným vítězem se naproti tomu stalo zlato, protože se opět ukázalo jako jistá investice v dobách nejistých.

Po referendu přišli na řadu vyjednávání a neustálé summity, jak daný odchod Britů skutečně proběhne, za jakých podmínek, bude to tvrdý Brexit nebo se vyjedná nějaká smlouva, která zajistí hladký průběh? Čas utíkal a z jednání vyšla smlouva, na které se shodli představitelé a zástupci zemí EU. Bohužel tato smlouva následně neprošla schvalovacím procesem v britském parlamentu a britská premiérka Theresa Mayová utrpěla zdrcující porážku, proti schválení byli i zástupci její strany. Není se snaží na poslední chvíli zachránit tuto dohodu a opět vyjednává v EU. Bohužel EU již nechce danou smlouvu znovu otevírat a jakkoliv měnit a čas utíká. Do Brexitu zbývá jen pár týdnů a stále se neví co bude. Jak to vše dopadne.

K Brexitu se obrací pozornost, jak na finančním poli tak rovněž na poli drahých kovů. Jak zareaguje zlato, stříbro a další kovy? Bude to impuls pro ještě větší růst než po daném referendu? Na to si budeme muset počkat, nicméně, pojďme se podívat, jak kovy zareagovaly po samotném referendu.

V následujících grafech vidíme vývoj cen zlata a stříbra od září 2015 do prosince 2016. Vidíme, že významné poklesy a nízké hodnoty byly zaznamenány v prosinci 2015, následně v lednu došlo k odrazu cen a vrcholu bylo dosaženo v době po referendu. Zlato za danou dobu cca 6 měsíců přidalo kolem 31 % v USD za unci, u stříbra to bylo cca 57 % v USD za unci.