BHS Asset Management – pohodlný a efektivní způsob investování

Asset management představuje jeden ze základních stavebních kamenů, na kterém společnost BH Securities počátkem 90. let vyrostla. A zároveň i jeden z jejích nejstarších produktů, který má a zcela jistě bude mít i v budoucnosti nezastupitelné místo v portfoliu nabízených služeb.

BH Securities vznikla počátkem 90. let v době, kdy se po dlouhých desetiletích nesvobody otevřeli možnosti pro svobodné podnikání, znovuzaložení burzy cenných papírů a pro rozvoj obnoveného kapitálového trhu. Doba byla divoká, prvotní nadšení z kuponové privatizace vystřídalo rozčarování a na mnohé investory dopadla tvrdá realita prakticky neregulovaného kapitalismu.

Podle Jiřího Jaroše, člena představenstva BH Securities, i díky tomu český trh byl a stále je hodně atypický. Navíc od samého počátku trpí tím, že zde nebyla vůle ani podpora politické reprezentace, aby se kapitálový trh rozvíjel a plnohodnotně plnil roli obvyklou ve vyspělých ekonomikách. V USA a v západní Evropě významná část populace zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím burzy a mnoho firem na nich získává kapitál pro svůj rozvoj.

V ČR bohužel kapitálový trh i po 25 letech zůstává okrajovým tématem s velmi omezeným počtem investorů a investičních příležitostí. Domácí investoři jsou tak nuceni hledat investiční příležitosti na zahraničních burzách nebo v alternativních investicích. A právě s tím jim pomáhá BH Securities, která se za dobu své existence etablovala jako jeden z největších a nejvýznamnějších nebankovních obchodníků na trhu.

"Správu majetku v různých formách nabízíme od počátku," říká Jiří Jaroš, pod kterého služby asset managementu spadají. "Základ tvoří zejména investice do cenných papírů, nejčastější kombinací jsou akcie a dluhopisy. V posledních letech jsme nabídku rozšířili o alternativní investice prostřednictvím našich fondů kvalifikovaných investorů. Zajímavým pro investory do cenných papírů je náš opční fond, a to nejen svojí specifickou investiční strategií, ale i faktem, že stejný produkt v ČR prakticky nikdo nenabízí. Dále naše zákazníky oslovují fondy zaměřené na reality, auta a private equity."

Do fondů kvalifikovaných investorů mohou vstupovat zákazníci s finančními prostředky již od jednoho miliónu korun. "Vidíme rostoucí zájem investorů o alternativní možnosti zhodnocení finančních prostředků. Vyvolala jej nejen finanční krize v roce 2008 doprovázená poklesem důvěry v bankovní sektor, ale také dlouhodobě nízké úrokové sazby," vysvětluje Jiří Jaroš.

I po čtvrtstoletí existence BH Securities, přes specifika místního trhu, vidí Jiří Jaroš potenciál na poli investic i do budoucna. Za prvé proto, že procento obyvatel, kteří aktivně zhodnocují své prostředky je stále velmi malé a za druhé, protože česká populace postupně bohatne a dorůstá další generace investorů. Ti mají zájem investovat, ale nechtějí se tomu věnovat osobně a raději se svěří do rukou odborníkům. Právě takovým jsou služby asset managementu BH Securities šité na míru. Efektivní a pohodlné.