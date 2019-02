Donald Trump může uvalit nová cla na dovoz automobilů

„V případě, že se zvýší cla na dovoz automobilů do Spojených států, lze očekávat proměnu dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci evropského automobilového průmyslu. To by mohlo mít výrazně negativní dopad na evropskou ekonomiku. Státy, které balancují na hraně ekonomické recese, by se mohly propadnout do krize. Negativní dopady by se nevyhnuly ani České republice,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Ministerstvo obchodu Spojených států amerických poslalo prezidentu Donaldu Trampovi zprávu, která by mohla umožnit zvýšení cel na dovážené automobily a automobilové součásti. Nyní se americký prezident může v průběhu 90 dní rozhodnout, jak bude dále postupovat. Je přitom možné, že u některých typů dovážených automobilů budou navýšena cla až na úroveň 25 procent.



Zvýšená cla na dovážené automobily do Spojených států by vedla k růstu cenové hladiny, což by mělo negativní dopad na náklady amerických firem. To by potenciálně mohlo ohrozit až stovky tisíc pracovních míst v USA. Vyšší cla by zřejmě snížila poptávku po dovážených automobilech, což by mělo negativní dopad na ekonomiky, které profitují z vývozu automobilů. To by se do určité míry mohlo dotknout i České republiky.



Ministerstvo obchodu Spojených států amerických zahájilo vyšetřování o vlivu dovážených automobilů na národní bezpečnost v květnu 2018. Vyšetřování bylo zaměřeno především na nové technologie v automobilech. Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že vyšší cla pomáhají chránit americký průmysl a rovněž umožňují Spojeným státům vyjednávat o výhodnějších obchodních dohodách. Na základě těchto tvrzení je možné se domnívat, že hrozba nových cel má sloužit k vybudování silné vyjednávají pozice vůči Evropě a Japonsku v rámci uzavírání nových obchodních dohod.