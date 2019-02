Letem světem: hlavou proti zdi, ČR vs. EMU a normalizace

Trump podepsal rozpočet, aby se vyhnul dalšímu uzavření federálních úřadů. Ale také vyhlásil národní stav ohrožení na jižní hranici, aby mohl začít stavět zeď bez souhlasu Kongresu. Lze očekávat právní bitvu mezi Demokraty a prezidentem o zrušení stavu ohrožení. Statistika ukazuje, že stav ohrožení není zase tak raritním nástrojem.



Trump si také pochvaloval pokrok ve vyjednávání mezi USA a Čínou ohledně nové obchodní dohody.



Trump do třetice: ten dostal dlouho očekávánou zprávu o tom, zda evropské auta představují národní ohrožení USA. Pokud ano, tak by Trump mohl zavést dovozní tarify na evropská auta a autodíly. Závěry zprávy, ale nejsou známy. Trump má 90 dnů na to, aby se rozhodl, jak se závěry naložit. Každopádně Merkelová lobuje, že by to byl šok, kdyby zpráva označila evropské auta na bezpečnostní riziko a například uvedla, že největší továrna BMW není v Německu, ale v Jižní Karolíně.



ECB: člen Výkonné rady ECB Benoit Coeuré řekl, že zpomalení ekonomik EMU je silnější a širší, než očekávali. To je vidět i na indexu makro překvapení, který se opět dostal do hlubokých záporných čísel: makro čísla z EMU jsou výrazně horší, než finanční trh očekával.



Coeuré proto připustil, že by ECB mohla poskytnout nové dlouhodobé úvěry bankám, tzv. TLTRO. Cílem by ale pravděpodobně nebylo ještě více přifouknout bilanci ECB, ale spíše jen vykompenzovat její blížící se pokles: v roce 2020 bude splatná první vlna tohoto programu z roku 2016.



Česká ekonomika vzrostla v posledním čtvrtletí loňského roku o 2,9 procenta. To bylo výrazně více, než trh očekával (2,4%). Jde o předběžný odhad, takže zatím neznáme přesnou strukturu. Ale staťák naznačil, že růst táhly investice a zahraniční obchod.



Příspěvek zahraničního skutečně mohl povyskočit, ale jen díky faktu, že vývozy zpomalily růst více než dovozy. Investice tlačil nahoru stát, který v posledním čtvrtletí proinvestoval cca stejný objem peněz jako za předchozí tři kvartály. Potřeboval totiž urychleně spotřebovat peníze z EU.



ČNB očekávala růst jen 2,3%. A k tomu přidejme čísla o inflaci, která ukázala, že jádrová inflace se vyšvihla na tři procenta. Ekonomika je schopna generovat poptávkové tlaky, navzdory dovozu nízké inflaci z EMU.



Pro ČNB to znamená další potřebu utáhnout měnové podmínky. Jako obvykle ČNB v prognóze očekává, že práci odvede kurz. Ten posílil ve světle těchto čísel na 25,7, ale ČNB potřebuje, aby na konci roku byl na 24,5. A to nepůjde snadno. Bez naplnění rizik spojených s Brexitem, obchodní válkou tak bankovní rada bude velmi pravděpodobně čelit potřebě zvýšit sazby.



Zápis z jednání bankovní rady ČNB to potvrzuje. Za prvé, pro zvýšení sazeb hlasoval opět Vojta Benda a Aleš Michl. Dále, bankovní rada se shoduje, že jsou ve fázi normalizace sazeb (kterou již dříve odhadli na 2,5-3 procenta) a „většina členů bankovní rady se také shodla na tom, že případné riziko z prodlení v případě únorového ponechání úrokových sazeb beze změny je malé, neboť k jejich zvýšení může dojít již na některém z příštích měnověpolitických jednání.“



Mezitím: Aleš Michl v rozhoru řekl, že vyšší sazby by měly lidi dovést k vyšší míře úspor. Mimochodem, hrubé úspory už vzrostly, což je jeden z důvodů, proč spotřeba domácností neroste rychleji, ač růst mezd a platů by to umožňoval.

David Navrátil, analytik České spořitelny