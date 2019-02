Rozbuška v rukou Donalda Trumpa

Zatímco optimismus kolem americko-čínských obchodních vyjednávání se z konce minulého týdne přelil do začátku toho nového, jeho další trvání by mohla hravě utnout jedna jediná informace v rukou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Která to je?

První kolo vyjednávání mezi USA a Čínou skončilo. Na začátku je druhé, které se tentokrát uskuteční ve Washingtonu. Pravdou je, že ani od jednoho tábora jsme se nedozvěděli detailnější informace možné dohody. Jediné, s čím se trhy musí spokojit, a prozatím to fungovalo, jsou pozitivní komentáře o průběhu debat, přičemž poměrně citelně zapůsobil především Trumpův výrok o možnosti zrušení cel.

Optimismus na trzích ale občas bývá velmi křehká věc. Obzvláště pokud se na horizontu rýsuje riziko další eskalace ochranářských opatření ze strany Spojených států. Konkrétně se jedná o výsledek zkoumání amerického ministerstva obchodu, které se zaměřilo na dovoz automobilů a automobilových součástek do USA jakožto na možné riziko národní bezpečnosti, včetně jeho případného řešení. Podle agentury Bloomberg má již Trump výsledek ve svých rukou, žádné další info však nepřišlo. Celkově má americký prezident lhůtu 90 dní na reakci, která by v tom nejčernějším případě mohla přinést zavedení nových cel, jež by dle odhadů citelně poškodila světový automobilový průmysl.

Vzhledem k tomu, že se hlavní pozornost (prozatím) soustředí na jednání s Čínou, Trump by nemusel výsledek šetření ministerstva zveřejnit tak rychle. Naopak, dle zdrojů agentury Reuters by si mohl počkat až na uplynutí výše zmiňované lhůty. Každopádně již loni zmiňovaná možnost 25% cla na automobilový dovoz do USA stále představuje citelnou hrozbu, jež by se projevila v opětovném úprku investorů směrem k bezpečným přístavům.

Z dosavadního pondělního obchodování je ale zatím patrné, že se žádná panika nekoná. Asijské akcie vykazují slušné zisky, euro mírně sílí, stejně tak vůči dolaru zpevňuje i většina měn rozvojových trhů.

I přesto, že si Trump výsledek zprávy ministerstva obchodu zřejmě nechá pro sebe, aktuální týden nebude na data a události nikterak chudý. Vedle pokračování obchodních vyjednávání nás čeká zápis z posledního zasedání Federálního rezervního systému i Evropské centrální banky. Vedle toho se pak uskuteční hned několik vystoupení zástupců těchto institucí. Z dat bude zveřejněn například německý index ZEW, druhá revize tamního HDP za 4Q 2018 a nakonec sada předstihových indikátorů PMI sektoru služeb a průmyslu napříč eurozónou.

Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1312 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,78 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1207 do 1,1317 EURUSD.*

Koruně nad očekávání lepší data o inflaci a HDP za poslední čtvrtletí minulého roku pomohla k ziskům až pod hranicí 25,70 za euro. I přes evidentní opatrnost ČNB ohledně dalšího vývoje sazeb pomohla zmiňovaná čísla posunout i očekávání trhu, což se projevilo především na sazbách finančního trhu.

Z hlediska domácího dění bude aktuální týden na data slabý. Dočkáme se pouze, a to hned dnes, indexu exportních a importních cen. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,66 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,64 až 25,76 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,72 až 22,94 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.