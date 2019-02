Zápis ze zasedání vysvětlí holubičí otočku Fedu (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Nejsledovanější zprávou týdne bude zápis z posledního zasedání, který může vysvětlit holubičí rétoriku Fedu. Předstihové indikátory v eurozóně za leden ukáží na určitě zlepšení tamní ekonomiky. Druhé čtení německého HDP ukáže, že největší český obchodní partner unikl recesi díky silným vývozům, zatímco domácí poptávka zůstala spíše slabá. Polský trh práce se ještě více na začátku roku utáhnul, což se odrazí na růstu mezd i maloobchodních tržeb.

Německý růst podržely vývozy

Zápis z posledního zasedání může ukázat, co stojí za trpělivostí americké centrální banky ohledně dalšího zvyšování sazeb. Zajímavá bude jak diskuze ohledně rizik prognózy, které se pravděpodobně posunuly dolů, tak i kolem rozvahy Fedu.

Index nákupních manažerů v eurozóně v lednu ožil a to jak ve zpracovatelském průmyslu, tak i ve službách. Přesto ale zaostal pod svým dlouhodobým průměrem. Kompozitní index naznačuje růst ekonomiky eurozóny ve třetím čtvrtletí o 0,3 % q/q.

První odhad minulý týden potvrdil, že Německo na konci roku o vlásek ušlo recesi. Páteční statistiky nám ukážou, že zatímco zahraniční obchod přispěl k ekonomickému růstu velmi pozitivně, dolů k nule ho stáhlo především rozpuštění zásob. Soukromá spotřeba zůstala slabá, zatímco vládní výdaje přidaly na intenzitě. Spotřeba domácností ale letos ještě získá na síle. Trh práce zůstává napjatý a zpomalení inflace pomáhá růstu reálného příjmu.

Polský trh práce naráží na limity

Polské statistiky ukáží, že tamní trh práce už naráží na své limity. Průměrné hrubé mzdy za leden zrychlily svou dynamiku, zatímco růst zaměstnanosti postupně zpomaluje. Rovněž maloobchodníkům se podle nás dařilo na začátku roku lépe, než předpokládá trh.

Zaostřeno na dnešek

Absence makroekonomických dat přitáhne pozornost na geopolitické události

Na obou stranách Atlantiku dnes bude nouze o ekonomická data. Absence statistik přitáhne pozornost na politické události. Zajímavá budou především jednání okolo brexitu poté, co premiérka T. Mayová minulý týden utrpěla porážku v parlamentu a doba vyjednávání se rychle zkracuje. Dá se tedy očekávat, že diskuze na půdě britského parlamentu před 27. únorem, kdy má padnout rozhodnutí o změnách podmínek odchodu, budou velice živé. V nejnovějším dopise určeném poslancům konzervativní strany T. Mayová zdůraznila, že se tento týden hodlá setkat s prezidentem EU Junckerem i představiteli jednotlivých států a je tedy důležité, aby přinejmenším strana, které předsedá, vystupovala jednotně.

Důvěra v americkém průmyslu vzrostla

Série dat z oblasti amerického průmyslu vyslala smíšený signál. Důvěra ve zpracovatelském průmyslu v okolí New Yorku sice překonala očekávání trhu, samotná průmyslová výroba za leden však zklamala a revidovaná byla i data za prosinec. Důvodem je především nižší automobilová výroba.

Euro v pátek krátce oslabilo k 1,123 USD/EUR poté, co guvernér francouzské centrální banky a člen rady guvernérů ECB de Galhau označil zpomalení v eurozóně za výrazné s tím, že ECB by mohla změnit svůj pohled na zvyšování úrokových sazeb. Rovněž ekonomové SG změnili výhled na měnovou politiku ECB, když posunuli výhled pro první zvyšování sazeb až do posledního čtvrtletí letošního roku.

Korunu podpořila dobrá data z české ekonomiky

Pátek byl pro korunu příznivý. Dobrá data ohledně růstu ekonomiky na konci loňského roku podpořila českou měnu tak, že si během jediného dne připsala 10 haléřů. Je tedy opět na svých hodnotách ze začátku února. Český HDP podle prvního odhadu přidal 1,0 % mezičtvrtletně. To je o tři desetiny více, než očekával trh a čtyři desetiny nad prognózou ČNB. Navzdory zpomalení v Německu tak česká ekonomika v minulém roce rostla nejrychleji právě na jeho konci. Překvapení z růstu HDP tak doplnilo překvapení z vyšší inflace za leden, která byla zveřejněna už dříve minulý týden. Proto se trh stále více přiklání k názoru, že ČNB bude v první polovině roku zvedat sazby. Náš základní scénář hovoří o dvou zvyšování sazeb – v květnu a srpnu. Ale nyní vidíme velkou šanci, že k utahování měnové politiky by mohlo dojít ještě v březnu. Celou zprávu páteční statistiky naleznete zde: http://bit.ly/2V0ln5b.