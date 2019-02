Akcie táhnou nahoru pozitivní zprávy o vyjednávání obchodní dohody (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez významných firemních zpráv.

Evropské akcie na začátku týdne budou hledat směr.

Začátek týdne nepřínáší žádné makroekonomické ukazatele z USA ani Evropy. Zajímavější bude až druhá polovina, kdy bude publikován zápis z posledního zasedání americké centrální banky a k dispozici budou inflační čísla v Evropě, americké statistiky z trhu nemovitostí či předstihové ukazatele PMI v hlavních světových ekonomikách.

Kvůli prezidentskému volnu v USA dnes hospodářské výsledky neprezentuje žádná americká společnost. V Evropě představí své údaje francouzská Faurecia nebo britská Reckitt Benckiser.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro švédského výrobce žvýkacího a šňupacího tabáku Swedish Match.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie uzavřely uplynulý týden dalšími zisky. Technologický Nasdaq si při páteční seanci polepšil o 0,6 %, index S&P 500 o 1,1 % a průmyslový Dow Jones dokonce vyskočil o 1,7 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se dařilo všem sektorům v čele s finančními tituly, které si polepšily o dvě procenta. Akcie rostou díky rostoucím očekáváním na úspěšné jednání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou. Jednání by měla během tohoto týdne pokračovat ve Washingtonu a komentáře naznačují, že by finální dohody mohlo být dosaženo do konce února.

Od začátku roku si index S&P 500 připsal necelých 11 %, podobných zisků dosáhly i oba dva další indexy. Kromě jednání mezi americkými a čínskými představiteli byly pozitivním impulsem komentáře šéfa Fedu Jeroma Powella po lednovém zasedání výboru FOMC, jehož zápis bude k dispozici v průběhu tohoto týdne. Určitou podporou je i probíhající výsledková sezóna, která vesměs naplňuje očekávání.

Asijské trhy s novým týdnem zavelely k růstu. Regionální index MSCI Asia Pacific přidává zhruba jedno procento a míří k nejsilnější úrovni od loňského října. Nejvyšší růst je patrný u čínských akcií, jejichž index CSI 300 roste o 3,2 % kromě pozitivních komentářů vládních představitelů k jednání o obchodní dohodě i v reakci na silná data o poskytnutých úvěrech, která snižují obavy z razantního zpomalení hospodářského růstu v zemi. Přes jedno procento přidaly i akcie obchodované v Japonsku nebo Indonésii. Naopak červeným ostrůvkem se stala Indie, jejíž index Nifty 50 klesá o půl procenta, kde investoři upřeli svoji pozornost na odvetná opatření za bombový útok.

Futures na evropský index Stoxx 50 výrazné změny na počátku obchodování nenaznačuje. Trhy ve Spojených státech budou dnes zavřeny.