Rozbřesk: Nálady v průmyslu ukáží, zda Německo uniká z recesní pasti

Ekonomika eurozóny především kvůli průmyslu ke konci uplynulého roku prudce šlápla na brzdu. I když díky službám stále rostla, průmysl v eurozóně efektivně v druhé polovině roku spadl do recese a další pokles lednové nálady v průmyslu (PMI) neznačí nic dobrého ani pro začátek roku 2019. Na vině jsou vedle (pravděpodobně jednorázových) problémů automobilek s novými emisemi i trvalejší faktory. Především rostoucí politická rizika (brexit a obchodní přestřelky) a slábnoucí Čína výrazněji omezují globální investice. To se odráží jednak ve slabších vývozech, ale současně ve slabších investicích. Nejvíce zranitelná je z velkých ekonomik logicky nejprůmyslovější a vůči asijským trhům nejotevřenější ekonomika Německa, které jen těsně v závěru roku uniklo z pasti technické recese.



I proto budou v tomto týdnu ostře sledovány první odhady podnikatelských nálad v eurozóně a to zejména v průmyslu. Na prvním místě půjde o německé Ifo (spadlo na tříletá minima) a německé průmyslové PMI (dostaly se pod hraniční úroveň 50 bodů). V našem základním scénáři by normalizující se situace automobilek mohla časem přispět ke stabilizaci situace v průmyslu v nejbližších měsících. Výraznější vylepšení nálady bude ovšem vázáno na pokles geopolitického napětí a vylepšení situace v Číně. Zde v prvním kvartále zatím čekáme minimální změny k lepšímu, a proto i nová várka podnikatelských nálad v euro-průmyslu asi v únoru neukáže na rychlejší růst.



Česká koruna v pátek pozitivně zareagovala na zápis z posledního zasedání ČNB a proplula pod 25,70 EUR/CZK . Ze zápisu vyplývá, že centrální bankéři dál uvažují nad růstem sazeb a hodně bude záležet na číslech ze zahraničí. V tomto týdnu z tohoto pohledu nečekáme nic výrazně pozitivního pro korunu (viz úvodník o PMI). Pozitivní impuls se proto spíše časem vyčerpá.Eurodolar stále osciluje v blízkosti hranice 1,13 a vyčkává na další zprávy z pole obchodních válek. Americké ministerstvo obchodu totiž zaslalo prezidentu Trumpovi zprávu, na jejímž základě může rozhodnout o uvalení až 25% cel na dovoz automobilů do USA. Zpráva ještě nebyla zveřejněna a euro z ní může být nervózní.Pokud jde o ostatní měny, v centru pozornosti může být rubl , který je opět pod tlakem debaty o sankcích USA (a EU) vůči Rusku. Brent se v minulém týdnu konečně rozhoupala k výraznějšímu pohybu, díky němuž se její cena zastavila až nad hranicí 66 USD /barel. K posunu vzhůru pomáhá postupné utahování nabídky ropy ze strany kartelu OPEC, respektive Saúdské Arábie, která dokonce plánuje snížit produkci podstatně více, než k čemu se v prosinci zavázala.Tento týden bude mít na ropném trhu pomalejší rozjezd, a to díky dnešnímu státnímu svátku v USA. Tradiční data tak budou publikována s jednodenním zpožděním, tj. zásoby od API ve středu a od EIA ve čtvrtek. Agentura Baker Hughes zveřejní čísla k aktivitě amerických těžařů v pátek.Hlavní indexy na Wall Street v pátek potvrdily největší týdenní zisk za poslední měsíc. Index S&P v tomto roce posílil již o více než 10 % a pomáhá k tomu jak výše zmiňovaný posun v obchodní válce, tak například i holubičí vyjádření představitelů FEDu nebo proběhnuvší výsledková sezona. Páteční obchodní seanci uzavřel nad úrovní dvousetdenního klouzavého průměru. Akcie Pepsico v pátek posílily o 2,9 % po reportu výsledků. Výrobce grafických karet Nvidia narostl o 1,8 %. Naopak společnost Newell Brands propadla o 20,9 % po výrazném snížení výhledu tržeb kvůli silnému dolaru