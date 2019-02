Ranní souhrn finančních trhů 18. 2. 2019

• Akciové trhy minulý týden výrazně rostly a zvýšila se i cena ropy

• Pozitivní sentiment dodávaly zejména rostoucí naděje na dohodu USA – Čína. Jednání pokračují tento týden.

• Člen ECB Coeuré prohlásil, že další dodávky dlouhodobé likvidity (TLTRO) jsou možné. Tím dodal podporu evropským bankovním titulům, italským dluhopisům a vedl k oslabení eura proti dolaru.

• Rozpočet USA byl odhlasován, čímž se zamezí opětovnému zavření vládních úřadů. Nicméně Trump oznámil, že vyhlásí stav nouze, aby získal prostředky na stavbu zdi s Mexikem

• Premiérka Theresa May poté, co ji britský parlament minulý týden nepodpořil ve snaze upravit tzv. Irskou pojistku, se tento týden chystá se svými ministry jednat s představiteli Evropy.

• Německá ekonomika na konci roku stagnovala, čekalo se +0,1 % č/č.

• Česká koruna získala podporu od rychlejšího HDP a CPI



• Americké trh dnes zavřen z důvodu svátku





USA

Z hlediska akciového trhu USA bude tento týden nejvíce opět sledováno vyjednávání mezi USA a Čínou.

Zaslouženou pozornost získá i zápis z minulého zasedání Fedu a na konci týdne i projevy jeho členů.

Z makroekonomických dat bude důležité zveřejnění objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, sada předstihových indikátorů a data o prodeji existujících domů.



• Akciový index S&P 500 v minulém týdnu rostl o 2,5 %, poslední obchodní den rostl o 1,1 %.

• Ode dna dosahovaného v prosinci index SP500 vzrostl přes 18 % a necelých 6 % mu zbývá k dosažení vrcholu ze září 2018

• Dolar v minulém týdnu mírně posílil proti euru k EUR/USD 1,129 a vyvíjí se tak v souladu s naší prognózou, která ukazuje EUR/USD 1,13 v prvním čtvrtletí a do konce roku oslabování k EUR/USD 1,22.

• President Donald Trump hovořil o výborných pokrocích ve vyjednávání s Čínou, což nemusí mnoho znamenat, ale navíc zmínil v případě dohody variantu zrušení cel. Ačkoliv na hmatatelný výsledek si budeme muset počkat, akciový trh již část optimismu z budoucí dohody započítal. Tento týden se vyjednavači přesouvají z Pekingu do Washingtonu. Důležité ovšem v tuto chvíli je, že Trump údajně připouští oddálení rozhodnutí o 60 dnů.

• V USA byl schválen zákon o vládním financování, čímž se snižuje riziko opětovného zavření vládních úřadů. Trump ovšem oznámil, že vyhlásí stav nouze, aby získal peníze na stavbu zdi.

• Z makroekonomických data minulý týden nepotěšil pokles maloobchodních tržeb za prosinec, a průmyslové výroby za leden. Naopak pozitivně překvapil oproti očekávání vyšší nárůst Newyorského Fed indexu za únor a především Michiganský index důvěry spotřebitelů USA rovněž za únor.

• Na akciovém trhu se dařilo téměř všem sektorům. Na vrcholu minulého týdne byl sektor energií, kterého podpořil nárůst cen ropy. Silně rostly i technologie, sektor materiálů a spotřebního zboží. Dobře si vedl i finanční sektor.

• Dnes bude americký trh zavřen z důvodu svátku – presidents day



S&P 500: Pohyby dle sektorů (řazeno dle týdenní změny)







Evropa

Sledovány budou další zveřejňované korporátní výsledky.

Z makroekonomických dat v Evropě budou v tomto týdnu sledovány především předstihové indikátory. V případě Německa se u výrobního PMI čeká mírný nárůst na 49,9 bodu, tedy těsně k hranici oddělující expanzi od kontrakce. PMI index ve Francii by měl dle očekávání trhu nepatrně klesnout na 51 bodů. Ostře sledovaný bude rovněž německý Ifo index, který ve složce očekávání v minulém měsíci klesl na hodnoty z doby dluhové krize a nyní se čeká zhruba podobný výsledek.



• Euro Stoxx 600 minulý týden vzrostl o 3,04 %, z toho v pátek přidal 1,41 %. Index se tak dostal na úrovně naposledy dosahované v říjnu 2018.

• Člen ECB Coeuré otevřel otázku dalších TLTRO. Dodávky dlouhodobé likvidity jsou podstatným zdrojem pro banky zasažené minulou krizí a v tuto chvíli ostře sledovány zejména italským bankovním sektorem. Na zprávu reagovalo euro oslabením proti dolaru. Zpráva je rovněž podporou pro italské dluhopisy a evropské finanční tituly.

• Data o vývoji HDP ukázala stagnaci ekonomiky Německa ve čtvrtém čtvrtletí poté, co ve třetím čtvrtletí vykázala pokles o 0,2 % č/č. Trh čekal 10 bp lepší výsledek.

• Premiérka Theresa May poté, co ji britský parlament minulý týden nepodpořil ve snaze upravit tzv. Irskou pojistku, se tento týden chystá se svými ministry jednat s představiteli Evropy.



• České HDP vzrostlo podle předběžného odhadu ve čtvrtém čtvrtletí tempem 1,0 % mezičtvrtletně a 2,9 %, když trh čekal 0,7 % č/č a 2,4 % r/r. Inflace v lednu zrychlila meziroční tempo na 2,5 % z předchozího tempa 2,0 %, když trh čekal 2,1 %. Údaje o HDP tak opět přiživily spekulace na budoucí zvyšování úrokových sazeb a jsou podporou pro kournu.

• S výjimkou mírných poklesů v sektoru nemovitostí se dařilo všem sektorům. Z pohledu Evropského a zejména Česko-Německého byl příznivý 5 % nárůst sektoru automobilek.



Stoxx Europe 600: pohyby dle sektorů (řazeno dle týdenní změny)





ASIE

Asijské akciové trhy silně rostou v naději na jednání USA - Čína

• Makrodata minulého týden byla spíše slabší, když Japonské HDP rostlo jen o 0,3 % č/č, když se čekalo 0,4 % č/č a slabší jsou i dnes zveřejněné objednávky. Nicméně hlavním tahounem akciových trhů v Asii jsou naděje na dohodu mezi USA a Čínou.

• Významnější makro-data se v tomto týdnu nečekají.



Akciové trhy v Asii dnes rostou.





Komodity

Ropa

• Cena ropy Brent vzrostla v minulém týdnu o 6,9 % na 66,4 USD za barel

• Růst byl opět podpořen rostoucími vyhlídkami na ekonomiku v souvislosti s nadějemi na dohodu USA- Čína.



Korporátní události

PepsiCo.

• EPS 1,490, tedy prakticky plně v souladu s odhady

• Tržby 0,110 % nad odhady

• Akcie + 2,95 %



Deer & Co:

• EPS 12.1 % pod odhady na 1.540

• Tržby 0,485 % nad odhady

• Akcie -2,1 %



ENI:

• EPS 6.0 % nad odhady na 1.28

• Tržby 0,098 % pod odhady

• 2,3 %





Zveřejňované výsledky v tomto týdnu: