Julie Kochová: Žádné dítě nepatří do ústavu. Je na nás, abychom vytvořili rodičům alternativy (Video)

Je předsedkyní spolku Dobrý start, jehož tématy jsou pěstounská péče a péče o děti, které mnohdy dlouho čekají na svoje láskyplné zázemí. S Patricií Strouhalovou si povídaly o tom, co vede rodiče k tomu, že odkládají své děti do ústavů, jak se jim dá pomoci a co obnáší náhradní rodičovství. Webové stránky Radiožurnálu: https://radiozurnal.rozhlas.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/radiozurnal/ Twitter: https://twitter.com/Radiozurnal1 Instagram: https://www.instagram.com/radiozurnal/

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas - Radiožurnál