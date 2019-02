Ethereum může být podhodnoceno

V roce 2018 zažila síť Ethereum opoždění upgrade protokolu, konec ICO boomu a celkový sentiment na trhu, kterému se začalo říkat “kryptoměnová zima”. Chris Brookins sepsal pro coindesk.com článek, ve kterém argumentuje, že Ethereum je podhodnoceno.

Jako své argumenty vybírá řadu fundamentálních indikátorů, které by měly podle teorie ukazovat na budoucí pozitivní pohled na kryptoměnu. Například hodnota sítě Ethereum ztratila 93 procent své hodnoty od vrcholu v prosinci roku 2017. Jenže konzumace gasu, který síť pohání ztratila jen 7 procent. Počet transakcí se snížil jen o 52 procent a aktivní adresy o 73 procent.

Zajímavostí je, že celkový objem transakcí ztratil 99,50 procent od svého vrcholu.

Poměr transakčního objemu ku aktivním adresám (TAAR)

TAAR je systém měření, který měří jednoduše poměr mezi kvalitou a kvantitou. Tedy poměr objemu všech transakcí vydělený aktivními adresami.

TAAR pro Bitcoin je naprosto rozdílný od toho, který vidíme u ETH. To by nemělo být překvapením, protože se jedná o dvě naprosto rozdílná digitální aktiva, které řeší každá úplně jiný problém na trhu. TAAR krále altcoinů vidíme na přiložené tabulce.

Z grafu je vidět, že pokud TAAR udrží svoji hodnotu kolem 1000, tak Ethereum zažilo své dno kolem 100 amerických dolarů.

Aktivní adresy ku průměrné hodnotě denních transakcí (AAAT)

Pokud tento indikátor vizualizujeme na logaritmickém grafu, můžeme vidět že historicky cena stála pod AAAT, s výjimkou býčího trhu roku 2017. V tom se cena dostala nad AAAT a tím ukazovala velký býčí trend, který měl přijít.

Jak je vidět, v prosinci roku 2018 se opět cena dostala pod AAAT. To znamená velký výkyv v hodnotě Ethereum a může to potenciálně znamenat jisté podhodnocení aktiva.

Abychom pochopili, proč je tento graf tolik důležitý, je potřeba si všimnout toho, že AAAT neustále stoupá, což ukazuje zvyšující se počet aktivních adres a transakcí. To ukazuje na zvyšující se adopci. TAAR na druhou stranu více či méně kopíruje hodnotu samotného Ethereum. To znamená, že se tyto dva indikátory musí při dnešní cenové hladině brzo potkat.

Co by se stalo, kdyby se tyto dvě hodnoty potkaly? V roce 2016 se přesně toto stalo. A odstartovalo to největší běh býka, jaký kdy Ethereum zažilo.

Pokud se bude historie opakovat, stojíme na hraně dna ceny. Setkání těchto dvou indikátorů by mohlo znamenat jiskru v dalším cyklu Ethereum. Brookins předpokládá, že by se TAAR a AAAT měly potkat někdy ke konci roku 2019.