Kanada poznává, že Čína dává, ale také bere

Moody's tvrdí, že pokud Čína uvalí omezení na cesty čínských studentů do Kanady, může to ohrozit finanční zdraví kanadských univerzit. Na stránkách CBC News k tomu dodávají, že nejohroženější je v tomto smyslu University of British Columbia, kde studuje velký počet lidí z Číny. Právě na ni by tak mohly nejvíce dolehnout „politické tenze mezi Kanadou a Čínou“.



Adam Hardi z Moody's uvedl, že ratingová společnost chtěla poukázat na rizika, která nová situace pro univerzity přináší. Podobnou hrozbou je podle něj situace ve vztahu k Saúdské Arábii, kde také rostou diplomatické tenze. Saúdská vláda navíc již rozhodla, že studenti se z Kanady musí vrátit domů, a přestala jim platit školné. Hardi ale zatím nepozoruje známky, že by se Čína chystala k něčemu podobnému.





Kanadsko-čínské vztahy se zhoršily poté, co byla ve Vancouveru zatčena členka vedení společnosti Huawei Meng Wanzhou. Ta v USA čelí obvinění z kriminální činnosti související s porušováním sankcí uvalených na Írán. Po jejím zatčení Čína Kanadu varovala před vážnými důsledky. A pokud by mezi ně patřilo i omezení počtu čínských studentů v Kanadě, nejvíce by to podle Moody's odnesly zmíněná UBC a spolu s ní McGill a University of Toronto.Počet čínských studentů na UBC je nyní ve srovnání s rokem 2013/2014 o 122 % vyšší a v současnosti tvoří asi 36 % celkového počtu mezinárodních studentů na této univerzitě. Představují tak klíčový zdroj příjmů, jejich studijní poplatky navíc „mohou být nastaveny mnohem výš než u domácích studentů“. Hardi tvrdí, že v posledních letech došlo k prudkému růstu počtu čínských studentů napříč všemi kanadskými univerzitami. Ty jsou si podle jeho slov vědomy rizik, která přináší závislost na studentech z jedné jediné země. Snaží se proto o diverzifikaci. V USA se dokonce některé školy snaží proti poklesu počtu čínských studentů pojistit.UBC k této věci uvedla, že „má mnoho strategií, které podporují příchod studentů ze zahraničí“. Mezi ně má patřit monitoring ekonomických a demografických trendů v zemích po celém světě. Vedení univerzity ale „nebude spekulovat o tom, jak se bude počet studentů vyvíjet v tomto konkrétním případě“.Zdroj: CBC