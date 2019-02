Na Primě o důchodech bez ministryně.

Co je to spravedlnost? Wikipedie se nedokáže shodnout na jednoduché definici, a proto tento pojem rozděluje do čtyř kategorií, na retributivní, distributivní, procesní a rovnost před zákonem. Pro znalce a zkušené je to však jednoznačně ona dáma, co má zřejmě tak pronikavý zrak, že si musí ovázat oči páskou.

Aktuálně se nicméně vynořil nový speciální institut, kterým jsou spravedlivé důchody. Není to vůbec jednoduchá záležitost, protože se jí bude zabývat zvláštní komise v počtu několika desítek hlav pomazaných. Komise to nebude mít vůbec snadné, protože nespravedlnost se skrývá už v základní formuli systému, kombinující zásluhovost se sociálnost, a to způsobem, který velmi diskriminuje zásluhový princip. Aby to nebylo vůbec jednoduché, objevila se nejnověji též myšlenka, zabývající se "genderovou vyvážeností". Musí se vypořádat s faktem, že ženy zvýhodněné možností dříve odejít do starobního důchodu, mají (také v důsledku toho) v průměru nižší penze.

Dnešní Partie na Primě k debatě nad předmětným tématem a souvisejícími otázkami přizvala i ministryni Janu Maláčovou, té však, podle sdělení moderátorky Terezie Tománkové, údajně nevyhovovala sestava dalších přizvaných a svoji účast odvolala. Těmi, kdo tuto zprávu přijali s podivem a nepochopením byli: Radka Maxová, poslankyně za ANO a předsedkyně výboru PS pro sociální politiku, Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Jak se dalo očekávat, tak hlavním tématem relace byly důchody. Hned v úvodu zástupce lidovců připomněl, že s příští valorizací na průměrné úrovni 900 Kč měsíčně přišel jako první Andrej Babiš, byť v průběhu týdne o přibližně 200 Kč měsíčně slevil. Bartošek akcentoval předběžné výpočty předpokládající, že v podstatě současný "zahnívající" systém bude ufinancovatelný maximálně do poloviny třicátých let. Většina úvodních vyjádření v podstatě rezonovala s výzvou ministryně financí k hledání úspor ve všech rezortech. K tomu Rafaj, a nejen on, namítal, že výzva, vymezená částkou 50 miliard Kč, postrádá jakékoli konkrétní analýzy a relevantní podklady. Makroekonomické odhady s nimiž se operuje, označil za optimistické a jestliže by měl vybrat kapitolu, v níž by se nemělo vůbec škrtat, vybral vědu a výzkum.

Pokud jde speciálně o oblast důchodů, tak Radka Maxová při řešení "ženské" otázky velmi správně poukázala na korelaci mezd a výše důchodů. Nižší průměrný příjem ženské části populace se nepochybně zásadně promítá do výše penzí. Bartošek, na rozdíl od kolegů, nepovažuje třetí (spořivý) pilíř za vhodný pro nízkopříjmové rodiny, spíš plédoval pro daňové zvýhodnění rodin s více dětmi a opakovaně se vracel k zvláštním opatřením ve prospěch žen přímo v rámci důchodového systému. Rafajův přístup se viditelně lišil od stanovisek kolegů, souhlasil však s nimi, že doposud nebylo přistoupeno k "opravdové" reformě. Šel tak daleko, že obecně chování politiků charakterizoval v této oblasti jako dlouhodobě nezodpovědné. Jednoznačně prohlásil, že valorizace důchodů zaostává za valorizací mezd.

V čem se nicméně všichni hosté shodli bylo opatření, které pan viceprezident definoval jako " předdůchody v kategorii rizik". V podstatě nejde o nic jiného, než o úvahu navrátit se k nějaké podobě pracovních kategorií, jejichž institut zanikl v průběhu porevolučního nadšení.

