Akcie: Volatilita není váš nepřítel, klíčem k úspěchu je dlouhodobý horizont

Zůstáváte kvůli zvýšené volatilitě na akciových trzích na vedlejší koleji a čekáte, až se kolísavost cen sníží? Pokud je váš investiční horizont skutečně dlouhodobý, děláte velkou chybu.

Akcie nabízejí podle historických statistik v dlouhodobém horizontu lepší výkonnost než jakákoli jiná třída aktiv. Jeden dolar investovaný v roce 1926 do amerických vládních dluhopisů by měl v roce 2017 hodnotu 101 dolarů. Dolar investovaný do akcií firem s velkou tržní kapitalizací by měl hodnotu 7 338 dolarů a dolar investovaný do akcií podniků s malou tržní kapitalizací by měl hodnotu 22 997 dolarů. Navzdory propadům, které během té doby akciové trhy zažily.

A další sada čísel. Jak by se mezi roky 1926 a 2017 zhodnotily prostředky investorů alokované průběžně různými způsoby? Následující výpočty pracují s investováním 2 000 dolarů ročně po dobu 20 let.

Kdyby investor A každý rok 2 000 dolarů investoval do akcií na lokálních minimech, mělo by jeho portfolio po dvaceti letech investování hodnotu 176 679 dolarů.

Kdyby investor B investoval 2 000 dolarů vždy první obchodní den roku bez ohledu na aktuální situaci na trzích, mělo by jeho portfolio na konci hodnotu 163 918 dolarů.

A kdyby investor C investoval 2 000 dolarů vždy na lokálních maximech, mělo by jeho portfolio po dvaceti letech od první investice hodnotu 142 012 dolarů.

Výše uvedené příklady ukazují, že je v zásadě jedno, jakou investor zvolí strategii, zda tedy investuje podle ocenění akcií nebo podle kalendáře. Je-li jeho horizont dlouhodobý, výsledky různých strategií jsou si celkem podobné.

Volatilita k akciovým trhům patří a investoři s dlouhodobým horizontem by z ní neměli mít strach. Klíčem je trpělivost a investování pouze těch peněz, o kterých investor ví, že je nebude potřebovat v horizontu nejméně deseti let.