Dow Jones i Nasdaq mají za sebou osmý růstový týden v řadě

Hlavní indexy na Wall Street tento pátek potvrdily největší týdenní zisk za poslední měsíc s tím, jak investoři obchodovali v optimistické náladě, tvořené pokračujícím jednáním mezi USA a Čínou o vzájemných obchodních vztazích. Jako je již naším zvykem, prezident Trump řekl, že jednání jdou „extrémně dobře“ a Spojené státy jsou dle jeho slov blíže „skutečné“ obchodní dohodě s Pekingem. I z čínské strany zaznělo, že by bylo dobré příští týden ve Washingtonu dojít k podpisu dohody. Na trzích tak panuje naděje, že k finální dohodě dojde ještě před finální termínem 1.března. Z pozitivní náladou nezatřásl ani fakt, že Trump na druhé frontě brojí za získání peněz na stavbu zdi na mexicko-amerických hranicích a jeho kroky demokrati hrozí napadnout jako protiústavní.

Pozitivní nálada může být také podpořena obchodováním na evropských trzích, kde dnes došlo k vyjádření centrálních bankéřů, že dalším nástrojem pro podporu ekonomik států eurozóny by mohlo být přímé úvěrování bankovních institucí. Informace, že taková možnost je teď v ECB na stole, pomohla evropským bankám dnes v nárůstu o 2,7 %. Implikaci, že toto je dnes velký impuls i v USA vidím v tom, že i zde finanční sektor rostl nejvíce ze všech sektorů v indexu S&P500, konkrétně o 2 %.

Index S&P v tomto roce posílil již o více než 10 % a pomáhá k tomu jak výše zmiňovaný posun v obchodní válce, tak například i holubičí vyjádření představitelů FEDu nebo proběhnuvší výsledková sezona. Dnešní obchodní seanci uzavřel nad úrovní dvousetdenního klouzavého průměru.

Akcie Pepsico dnes posílily o 2,9 % po reportu výsledků, dle nichž bude docházet k úspoře nákladů pomocí zavírání neefektivních továren a místo toho půjde více prostředků do marketingu, od čehož si management logicky slibuje zvýšení prodejů. Výrobce grafických karet Nvidia narostl o 1,8 %, přestože zaknihoval horší čísla – na to ale upozorňoval již před několika dny, pozitivně nakonec překvapilo to, že již vidí světlo na konci tunelu a poptávka by se měla odrazit ke konci letošního roku. Naopak společnost Newell Brands propadla o 20,9 % po výrazném snížení výhledu tržeb kvůli silnému dolaru.