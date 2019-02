Summary: Divize brambůrků prozšířila provozní marži Pepsico

USA:



Ikona herního průmyslu nám poslala varování o padajících tržbách již před začátkem výsledkové sezony, a tak. Celkové tržby se propadly o 25 % yoy na 2,2 mld. USD (konsensus také 2,2 mld. USD ) zásluhou divize Gaming. Hrubá marže se propadla na 56 % (-6 p.b. yoy) a čistý zisk na akcii o polovinu na 0,8 USD (kons. 0,78 USD ). Trh tedy upozornění o tržbách vyhodnotil správně.Polovodičový sektor momentálně nemá na růžích ustláno. V případě Nvidie je hlavním problémem, které na trh vyslalo velké množství nepotřebných grafických karet. Zároveň se zdá, že nová generace grafik RTX Nvidie, jak se čekalo. Tyto faktory se propsaly do tržeb divize Gaming padajících o 45 % yoy pod 1 mld. USD . Divize datacenter zase hlásí zpomalující poptávku po nových grafikách, jak hlavní poskytovatelé cloudových služeb ( Microsoft , Google a Amazon . Tady sice tržby meziročně rostly o 12 %, nicméně ve srovnání s předešlým kvartálem se bavíme o 15% skluzu. Dokonce i automobily hlásí 5% qoq pokles. Jediné, co Nvidii hraje jakž takž do karet, jsou nízké ceny paměťových čipů, které jsou hlavním výrobním vstupem a, v němž management opět počítá s tržbami ve výši 2,2 mld. USD a hrubou marží kolem 59 %. V obou případech se společnost přesně trefila do konsensu trhu. Zajímavější je fiskální rok 2020 (odpovídá kalendářnímu roku 2019), u něhož chce vedení docílit(tzn. těsně pod 11,7 mld. USD . Tady byl trh se svým odhadem 11,1 mld. USD nastaven výrazně pesimističtěji. Pravidelnému čtenáři však jistě neuniklo, že AMD , jenž hlásil svá čísla před pár týdny (více ZDE), zaznamenal v posledním kvartálu roku rostoucí tržby a jeho výhled navíc počítá v tomto roce s růstem tržeb v řádu 7 až 9 %. To nám napovídá, že NvidiaTrh reaguje především na stagnující tržby v tomto roce a posílá akcie Nvidia nahoru o 3 %.Výrobce nealkoholických nápojů zaknihoval tržby ve výši 19,5 mld. USD (+0 % yoy), čímž se dostal mírně nad konsensus., za nějž můžou výhradně rostoucí ceny (objem prodejů beze změny). Z regionálního pohledu si nejlépe vedla Latinská Amerika, kde ceny produktů posílily až o 9 % yoy. Co se týče produktových divizí, tak tady pořád hraje prim divize Frito-Lay NA (+4 % yoy), která má na starosti prodej brambůrků v Severní Americe. Provozní zisk se mírně zvedl, což má v kombinaci se stagnujícími tržbami za následeko 80 bps yoy na 12,8 %. Čistý zisk na akcii podpořily i nižší daňové náklady a jeho růst díky tomu dosáhl 15 % yoy. Finální hodnota 1,49 USD v podstatě odpovídá konsensu.Výhled na rok 2019 byl trochu slabší, avšak 3% pokles čistého zisku na akcii (2 p.b. z toho má na svědomí silný dolar ) nemohl zastínit příslib jeho. Třešničku na dortu představuje plánovaný Akcie po výsledcích posilují o 3 %.